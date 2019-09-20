بين الفرحة والحزن.. نجوم الفن يعلقون على نتيجة كأس السوبر

عبر عدد كبير من جمهور الأهلي عن فرحته بفوزه فريقهم ببطولة كأس السوبر بعد تفوقه على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين فقط.





وكان للفنانين نصيبًا كبير من تعبيرهم عن فرحتهم وأبرزهم:





نبيل الحلفاوي





أعرب الفنان نبيل الحلفاوي عن سعادته البالغة بفوز النادي الأهلي ببطولة كأس السوبر وكتب عبر حسابها على "تويتر" : "ألف مبروك للنادي الأهلي السوبر المصري بعد فوزه ببطولة الدوري. وألف مبروك لرينيه فايلر بطولته الأولى مع الأهلي. والذي أعاد لنا الأهلي الذي نعرفه بحسمه للمباراة بثلاثة أهداف ملعوبة .. هارد لك للزمالك الذي حاول العودة في الشوط الثاني وقلص الفارق من خلال ضربات جزاء".









ياسمين الخطيب





أعربت الفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب، عن حزنها الشديد بسبب خسارة نادي الزمالك لكأس السوبر أمام النادي الأهلي بهدفين مقابل ثلاث أهداف





وكتبت عبر حسابها على "تويتر" :الله يخرب بيوتكم بيت بيت.. أنا هواجه المجتمع إزاي الفترة اللي جايةالله يخرب بيوتكم بيت بيت.. أنا هواجه المجتمع إزاي الفترة اللي جاية".





أحمد صلاح حسني





حرص الفنان ولاعب الأهلي السابق أحمد صلاح حسني، على المشاركة في التعبير عن فرحته ورأيه في المبارة، حيث علق بتغريدة له عبر حسابه الشخصي تويتر، قائلًا: "ألف مبروك للنادي الأهلي وجماهيره كأس السوبر وهارد لاك للزمالك، مباراة كانت ممتعه اعتقد تمتع بها جميع محبي الكرة المصرية من جميع أنحاء إفريقيا والوطن العربي ... مبروك للأهلاوية في كل مكان".









سعد الصغير





علق المطرب الشعبي سعد الصغير، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور الشهير، "إنستجرام" قائلا: "شوفتوا سهلة إزاي أهو ولا كلام ولا رغي ولا أي حاجة، الفعل دايمًا للأسياد، نادي القرن العظيم، مبروك نادي الأهلي العظيم، السوبر أهلاوي".





رشا مهدي





الفنانة رشا مهدي، علقت على المبارة، من خلال تويته لها عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر" قائلة: "ماتش حلو.. بكل روح رياضية نقول، مبروك للأهلي وهارد لك للزمالك.. تتعوض إن شاء الله".





مدحت العدل





حرص المؤلف والسيناريست مدحت العدل، على تهنأه فريق "الأهلي"، بفوزه ببطولة السوبر على الزمالك، عبر حسابه على"تويتر" قائلاً: "مبروك للأهلي السوبر، مباراة يستحقها، وهارد لك للزمالك".





صلاح عبد الله





كتب الفنان صلاح عبد الله، عبر حسابه على"تويتر" قائلاً: "من قلب زمالكاوي ياجدعان، الأهل أهلي.. الكورة إجوان، مبروك يا أهلي ومصر أمان، تحيا مصر".