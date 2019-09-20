ربيعة: الفوز بلقب السوبر "بشرة خير" قبل انطلاق الدوري
الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 11:23 م
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علي نبوي
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أكد رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على أن الفوز على الزمالك 3/2 والتتويج بلقب بطولة السوبر جاء في توقيت مثالي للغاية.
وأكد أن الفريق قدم مباراة قوية واستحق الفوز ليكون «بشرة خير» قبل انطلاق مشوار الأهلي في بطولة الدوري بمواجهة سموحة يوم الاثنين المقبل.
وشدد اللاعب على أن روح الفانلة الحمراء، بالإضافة إلى الحب الذين يجمع لاعبي الأهلي وحرصهم علي إسعاد الجماهير الوفية، كلها عوامل تكاتفت لتحقيق الفوز على الزمالك والتتويج بلقب السوبر المحلي.
متولي يتحدث عقب فوز الأهلي بلقب السوبر
أعرب محمود متولي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة عقب فوز الفريق الأحمر بلقب السوبر المصري بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 3-2.
وأضاف عقب نهاية المباراة :"الحمد لله على أول بطولة لي مع النادي الأهلي، الفرحة لا توصف".
وتابع :"المباراة كانت مهمة للغاية وكان لا بد من التتويج باللقب واللاعبين كانوا على قدر المسئولية".
وزاد :"الإصابة في العضلة الخلفية وطبيب الفريق سيقوم بتشخصيها، وأشكر الجمهور على المساندة الكبيرة لللاعبين وكانوا ممتعين للغاية".
وواصل :"أتمنى مساندة الجماهير دائمًا وإن شاء الله نكون عند حسن ظن الجميع في الفترة المقبلة".
وأشار :"أي لاعب يحلم باللعب للنادي الأهلي، وجمهور مثل جمهور النادي الأحمر، كنت أتمنى استكمال المباراة ولكن هذه قسمة ونصيب والحمد لله".
وأردف :"قميص النادي الأهلي مسئولية كبيرة لأن الجميع داخل النادي يعلم جيدًا قيمة هذا القميص".
وأكد أن الفريق قدم مباراة قوية واستحق الفوز ليكون «بشرة خير» قبل انطلاق مشوار الأهلي في بطولة الدوري بمواجهة سموحة يوم الاثنين المقبل.
وشدد اللاعب على أن روح الفانلة الحمراء، بالإضافة إلى الحب الذين يجمع لاعبي الأهلي وحرصهم علي إسعاد الجماهير الوفية، كلها عوامل تكاتفت لتحقيق الفوز على الزمالك والتتويج بلقب السوبر المحلي.
متولي يتحدث عقب فوز الأهلي بلقب السوبر
أعرب محمود متولي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة عقب فوز الفريق الأحمر بلقب السوبر المصري بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 3-2.
وأضاف عقب نهاية المباراة :"الحمد لله على أول بطولة لي مع النادي الأهلي، الفرحة لا توصف".
وتابع :"المباراة كانت مهمة للغاية وكان لا بد من التتويج باللقب واللاعبين كانوا على قدر المسئولية".
وزاد :"الإصابة في العضلة الخلفية وطبيب الفريق سيقوم بتشخصيها، وأشكر الجمهور على المساندة الكبيرة لللاعبين وكانوا ممتعين للغاية".
وواصل :"أتمنى مساندة الجماهير دائمًا وإن شاء الله نكون عند حسن ظن الجميع في الفترة المقبلة".
وأشار :"أي لاعب يحلم باللعب للنادي الأهلي، وجمهور مثل جمهور النادي الأحمر، كنت أتمنى استكمال المباراة ولكن هذه قسمة ونصيب والحمد لله".
وأردف :"قميص النادي الأهلي مسئولية كبيرة لأن الجميع داخل النادي يعلم جيدًا قيمة هذا القميص".
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