الأهلي ينعي "الطفل الزملكاوي" الذي وافته المنية اليوم 

Advertisements



أنعى النادي الأهلي اليوم، مشجع نادي الزمالك، الطفل "أدهم مسعد"، والذي وافته المنية مساء اليوم، حيث كان الطفل مع والده في طريقهم إلى ملعب برج العرب في محافظة الإسكندرية من أجل حضور مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، والتي أقيمت مساء اليوم الجمعة.



وكان الأهلي قد أنتصر على حساب نادي الزمالك في لقاء السوبر المصري بثلاث أهداف مقابل هدفين، حيث سجل أهداف الأهلي، جونيور أجايي، في حين سجل هدفي الزمالك محمود علاء من ركلتي جزاء.



وكتبت الصفحة الرسمية تدوينة قصيرة بعد نهاية مباراة الأهلي والزمالك، وقالت فيها: "الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي والسادة أعضاء المجلس والمدير التنفيذي وقطاعات النادي الرياضية وأعضاء وجماهير الاهلي يتقدمون بخالص التعازي لأسرة مشجع نادي الزمالك أدهم مسعد الذي وافته المنية بعد ظهر اليوم إثر حادث أليم تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأدخله فسيح جناته وألهم أسرته الصبر والسوان . «إنا لله وإنا إليه راجعون».



يذكر بأن تقارير صحفية قد أشارت إلى كون والد الطفل المتوفي والذي كان معه في الحادثة التي أودت بحياة الطفل، محجوز الآن في إحدى المستشفيات ويعاني من إصابة خطيرة، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل بخصوص إصابته.



ونتقدم نحن في موقع الفجر الرياضي، بخالص التعازي إلى أسرة مشجع نادي الزمالك، أدهم مسعد، طالبين من الله له الرحمة والمغفرة، ولأهله الصبر والسلوان.