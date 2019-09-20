5 مشاهد رسمت تتويج الأهلي ببطولة السوبر على حساب الزمالك

مفاجأة أجايي



استفزاز شيكابالا



تخاريف ميتشو





ولم تفلح محاولات ميتشو في الشوط الثاني وتدراك الخطأ الذي وقع به أمام بعد تسجيل هدفين فقط في الشوط الثاني وانتهاء المباراة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.



أخطاء ساذجة

وقع لاعبو الزمالك في الشوط الأول من مباراة السوبر أمام الأهلي في أخطاء ساذجة جداً خاصة من محمد عواد حارس الزمالك الذي تسبب في أكثر من هدف في مباراة السوبر المصري.



توهان الزمالك

ظهر معظم لاعبي فريق الزمالك في حالة توهان غريب أمام الأهلي خاصة النجوم الكبار مثل محمد أوناجم وأشرف بن شرقي وفرجاني ساسي مما يمنح الأهلي الأفضلية.

توج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة السوبر المصري على حساب الغريم التقليدي الزمالك في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة باستاد برج العرب بالإسكندرية.وفاز النادي الأهلي على غريمه التقليدي الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، سجل للفريق الأحمر جونيور أجايي "هدفين" وحسين الشحات "هدف" ، فيما جاء هدفي الزمالك عن طريق محمود علاء من ركلتي جزاء.ويستعرض "الفجر الرياضي" أبرز 5 مشاهد رسمت تتويج النادي الأهلي ببطولة السوبر المصري على حساب الزمالك.أول مشهد رسم فوز النادي الأهلي ببطولة السوبر المصري على حساب الزمالك مفاجأة أجايي بعد دفع السويسري فايلر المدير الفني لفريق الأهلي باللاعب النيجيري منذ بداية المباراة كرأس حربة.ونجح أجايي في كسب رهان السويسري فايلر في مباراة الزمالك ببطولة السوبر بعدما سجل أجايي هدفين في شباك محمد عواد حارس فريق الزمالك وكان نقطة تحول كبيرة في المباراة.نحجت جماهير النادي الأهلي في مدرجات ملعب برج العرب بالإسكندرية في استفزاز محمود عبد الرازق "شيكابالا" قبل وأثناء مباراةالسوبر أمام الزمالك حيث وجهت مجموعة من السباب إلى الفهد الأسمر.وتسببت هتافات جماهير نادي الأهلي في خروج شيكابالا عن تركيزه في المباراة وظهر تائهاً في مباراة السوبر وافتقد الزمالك لخطورة الفهد الأسمر.تفنن الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة بنادي الزمالك في وضع تشكيل غريب للمارد الأبيض أمام الأهلي مما افقد الفريق خطورته في الشوط الأول الذي انتهى بثنائية لصالح الأحمر.