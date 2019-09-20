تفاصيل إنشاء أول كلية للنانو تكنولوجي بجامعة القاهرة (فيديو)

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قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة أنشأت وطورت حوالي 51 معملًا بتكلفة 76 مليون جنيه، موضحًا أن معامل كلية العلوم تكلفت حوالي 16 مليون جنيه.



وكشف "الخشت"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة، عن إنشاء أول معمل افتراضي في كلية "النانو تكنولوجي"، مشيرًا إلى أن الشرق الأوسط لم يكن فيه هذه الكلية.



وأضاف أن الجميع يبحثون عن إنشاء الكليات التقليدية مثل التجارة والآثار والحقوق، وتخرج هذه الكليات وظائف لم يعد لها مكانة في المستقبل، مشيرًا إلى أنه يبحث عن العقلية الحديثة التي تواكب وظائف المستقبل والبحث العلمي.



وتابع: "النانو تكنولوجي تعمل عليه دولة اليابان"، موضحًا: "اليابان دلوقتي مش بتصنع لا تلاجات ولا غسالات لأنها دخلت في عصر التكنولوجيا الدقيقة المتقدمة.. وإحنا عايزين ندخل التكنولوجيا ديه عشان كده أنشائنا هذه الكلية".



وأوضح "الخشت": "اجتمعت مع الزملاء في شهر يناير لإنشاء كلية للنانو تكنولوجي؛ لأن هذه التخصص مطلوب في البحث العلمي الخاص بالصناعة والزراعة والطب فضلًا عن وظائف المستقبل"، لافتًا إلى أنه يبحث عن خريج دولي.



وأكمل رئيس جامعة القاهرة: "أعطيت تكليفات مباشرة للزملاء بتقديم لائحة عن كلية النانو تكنولوجي وتجهيز المعامل لها، وبعد تقديمهم المشروع رجعته بنفسي، وقدمته لمجلس الجامعة ووافق عليه، ثم المجلس الأعلى للجامعات، بعدها أخذنا موافقة مجلس الوزراء"، كاشفًا أن الدراسة ستبدأ في الكلية خلال الأيام القادمة، حيث تم توفير المعامل وموظفين الكلية والهيكل الأكاديمي.

