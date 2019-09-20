عاجل.. الأهلي يفقد محمود متولي أمام سموحة

لاعبو الأهلي يدعمون مؤمن زكريا





وجاء تشكيل الأهلي كالتالي :-



حراسة المرمى : محمد الشناوي



خط الدفاع : أحمد فتحي – محمود متولي – ياسر إبراهيم – علي معلول



خط الوسط : حمدي فتحي – عمرو السولية – محمد مجدي "قفشة" – حسين الشحات – رمضان صبحي



خط الهجوم : جونيور أجاي.



أما البدلاء :-

شريف إكرامي – محمد هاني – حسام عاشور – جيرالدو دا كوستا – وليد سليمان – مروان محسن - صلاح محسن.



تأكد غياب محمود متولي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراة فريقه المقبلة أمام سموحة بسبب الإصابة.ويعاني متولي من الإصابة في العضلة الضامة والتي تعرض للإصابة فيها خلال مباراة الأهلي أمام الزمالك في نهائي كأس السوبر.ولم يتمكن متولي من استكمال اللقاء حيث خرج في الدقيقة 25 وحل زميله محمد هاي بديلًا له.ويواجه الأهلي مضيفه سموحة مساء الاثنين المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية في مستهل مشواره ببطولة الدوري الممتاز.حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على دعم زميلهم مؤمن زكريا وذلك قبل انطلاق مباراة الفريق أمام الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري.وقام لاعبو الأهلي بارتداء قميص وعليه صورة مؤمن زكريا والذي يعاني من الإصابة في الأعصاب.وسافر مؤمن زكريا إلى ألمانيا أمس لبدء رحلة علاج هناك للتعافي من الإصابة.