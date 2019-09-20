نجم برشلونة مهدد بالغياب عن الكلاسيكو أمام ريال مدريد

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أصبح فريق برشلونة الإسباني مهددا بفقدان لاعبه الشاب انسو فاتي جناح الفريق وذلك خلال الفترة المقبلة بعد حصوله على الجنسية الإسبانية واختياره ارتداء قميص الماتدور.



وأكدت مصاردر حسب ESPN، إن هناك مسئولين في نادي برشلونة تقول أنهم يشعرون أنه سيكون من الغير الجيد إخراج فاتي من ديناميكية الفريق الأول ويخشون أن يؤدي خسارته لفترة طويلة إلى وقف والتقدم الذي أحرزه هذا الموسم.



وسوف يغيب فاتي في حالة مشاركته مع منتخب إسبانيا عن مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونه خلال شهر أكتوبر المقبل في بطولة الدوري الإسباني.



وأن عملية استدعاء فاتي إلى المنتخب الاسباني لحد الآن لم تنجح بسبب تمسك نادي برشلونة باللاعب في الفترة المقبلة، وفي حال انضمام فاتي إلى منتخب اسبانيا ووصل منتخب اسباني إلى ادور متقدمة في كاس العالم تحت 17 عام، فإن فاتي سيغيب عن 7 مُباريات رسمية مع نادي برشلونة.



وولد فاني في غينيا بيساو في سنة 2002 ولكنه يقيم في إسبانيا منذ عام 2009، وتدرج مع نادي برشلونة حتى شارك في الموسم الحالي مع الفريق الأول.

