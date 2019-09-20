توفيق عكاشة ينفي امتلاكه حساب على الفيسبوك: "قرفت منهم"

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قال الإعلامي توفيق عكاشة، إنه ليس لديه أي صفحة رسمية له على موقع الفيسبوك، أو تويتر، أو الانستجرام، معقبا: "ماليش حاجة خالص عليهم ولا بحبهم، وقرفت منهم".



وأشار "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الجمعة، إلى أنه فوجىء بصفحات على الفيسبوك تحمل اسمه، وتتحدث بلسانه، مضيفا: "عيب كده.. نشتغل نصابين"، منوها بأنه أصدر بيان رسمي ينفي فيه صلته بأي صفحة تحمل اسمه على مواقع التواصل الاجتماعي.



وتقدم "عكاشة"، ببلاغ على الهواء إلى مباحث الإنترنت لإغلاق الصفحات الموجودة باسمه على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرا أن العرب يستخدمون الإنترنت بشكل خاطىء، عكس دولة إسرائيل فهى تجيد استخدام الإنترنت وتستفيد منه.



وثمن التجربة الصينية في التعامل مع الإنترنت حيث أنها خصصت لنفسها شبكة خاصة بها حتى لا تكون تحت سيطرة شخص بعينة، أو شركة معينة.



هذا ويظهر الإعلامي توفيق عكاشة يومين أسبوعيا وهما الخميس والجمعة في برنامجه "مصر اليوم"، ويحرص خلال حلقات برنامجه على شرح وتفصيل الأحداث المحلية والإقليمية والعالمية.



وأعرب توفيق عكاشة في أكثر من مناسبة عن دعمه وتأييده للقوات المسلحة المصرية، مؤكدا أنها جزء من الشعب المصري، فأغلب المصريين كانوا جنود في القوات المسلحة، أو لهم أحد التحق بالقوات المسلحة، منوها بأن الجيش المصري أكبر جيش خاض حروب في العالم، فضلا على أنه من أقوى الشعوب عالميا.

