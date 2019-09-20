الصحة المغربية تعلن خفض نسب الإصابة بمرض خطير 33 %

تمكن المغرب من تخفيض معدل الإصابة بداء السل بنسبة 33 %، وذلك خلال الفترة ما بين 1990 و2018.





وصرح وزير الصحة أنس الدكالي، اليوم الجمعة، خلال افتتاح مركز تشخيص داء السل والأمراض التنفسية في العاصمة الرباط، أن نسبة تشخيص الداء فاقت 85 %، فيما تم تقليص عدد الوفيات خلال الفترة نفسها بـ68 %، أما نسبة نجاح العلاج فبلغت 86% في حين لم تتجاوز نسبة انتشار السل المقاوم 1 %.





وأشار الدكالي إلى أن الوزارة ستقوم بتزويد المراكز الصحية بتجهيزات لتسهيل تشخيص المرض والسل المقاوم بغية توفير العلاج المناسب.





ولفت الوزير إلى أن داء السل لا يزال يشكل تحديا كبيرا، حيث تصل حالات الإصابة حاليا إلى حوالي 31 ألف حالة إصابة سنويا، في الوقت الذي تقدر فيه منظمة الصحة العالمية عدد الحالات ب36 ألف.





يذكر أن عدد حالات الإصابة اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ، وفقا للوضع الوبائي في 2018، بلغ 30977 ﺣﺎﻟﺔ، تضم مختلف الأﺷﻜﺎل، وهو ما يوافق نسبة حدوث تقدر ب87 حالة لكل 100.000 ﻧﺴﻤﺔ، ويمثل السل الرئوي 52 بالمائة من حالات الإصابة.