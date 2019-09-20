اتحاد الصناعات: ما حدث في مصر خلال 5 سنوات فاق إنجازات الخديوي إسماعيل (فيديو)

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طرح محمود سليمان، رئيس لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات، سؤالين، قائلًا: "هل مصر تتغير أم لا؟.. وعندما تتغير فهل تتغير للأفضل أم للأسوأ؟".



وأجاب "سليمان"، خلال لقاء خاص مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الجمعة، على السؤالين، مؤكدًا أن مصر بالفعل تتغير، وتتغير للأفضل، موضحًا أن المؤشرات الدولية هي التي تؤكد ذلك، وليس مصر فقط من تقول ذلك.



وأشار إلى أن المؤشرات الدولية تؤكد أن مصر تتغير للأفضل، وأن هناك إنجاز في مصر، وتطوير لم يحدث منذ عهد الخديوي إسماعيل، منوهًا بأن الخديوي إسماعيل هو صاحب النهضة الصناعية في مصر، متابعًا: "ولكن ما حدث في الخمس سنوات السابقة فاق الإنجازات التي حدثت في عهد الخديوي إسماعيل"، موضحًا أن مصر تستكمل الآن ما بدأه الخديوي إسماعيل.



وأضاف أن الدولة أنجزت حوالي 8 آلاف كيلو متر، مؤكدًا أنه إنجاز وإعجاز في نفس الوقت، لافتًا إلى أن العالم كله يرى أن ما يحدث في مصر تغيير جذري، وأن مصر أصبحت واجهة حضارية.



وتابع: "كل يوم يوضع بصمة جديدة على الخريطة المصرية"، مضيفًا أن هناك إنجاز على أرض الواقع في قانون الاستثمار، وفي معدلات التنمية، لافتًا إلى أن 1% معدل تنمية يتيح 100 ألف فرصة عمل، وأن مصر وصلت لمعدل تنمية 5.9%، بعدما كان معدل التنمية -0% في عام 2011.

