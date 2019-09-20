القوى العاملة: فض إضراب عمال "ستيا" بالإسكندرية وصرف جزء من الحافز

تمكنت وزارة القوى العاملة من خلالها مديرياتها بالإسكندرية، من فض اعتصام 2600 عامل بشركة النصر للأصواف والمنسوجات "ستيا"، وذلك بعد أن تواصلت المديرية مع الشركة، وتم الاتفاق على دفع جزء من حافز الإنتاج علي أن يتم صرف باقي المبالغ المستحقة في موعد أقصاه بعد غد الأحد.





وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان، أصدر توجيهاته لوكيل مديرية القوى العاملة بالإسكندرية عبد الونيس عبد الله، بسرعة التدخل وحل مشكلة العاملين مع الشركة وديا وحصول العمال على حقوقهم كامل طالما أنها فى الإطار القانوني.





وتلقى الوزير، من خلال مرصد الاحتجاجات العمالية بالوزارة ما يفيد التفاوض الودي بين طرفي العملية الإنتاجية، حيث تم تشكيل لجنة مكتبي تفتيش وعلاقات العمل، لبحث إضراب العاملين بالشركة، وتم الانتقال ببعض العاملين الذين أكدوا أن الشركة لم تقم بصرف حافظ الإنتاج المقرر صرفه 7 سبتمبر الجاري، كما قامت اللجنة بلقاء مسؤول الشئون الإدارية، وأكد أن إدارة الشركة قامت بالتصرف بتدبير جزء من مبلغ الحافز المستحق وصرف 200 جنيه لكل عامل.





وأشار مسؤول الشئون الإدارية بالشركة إلي أن باقي المبالغ المستحقة سوف يتم صرفها في موعد أقصاه الأحد 22 سبتمبر الجاري.





وقامت اللجنة المشكلة من مديرية القوي العاملة بالإسكندرية بإقناع العاملين بفض الإضراب علي وعد منها بمتابعة صرف باقي مستحقاتهم مع إدارة الشركة، وتم متابعة العمل ومنتظم اليوم الجمعة بجميع إدارتها.









وفي نفس الإطار، وجه وزير القوى العاملة محمد سعفان، وكيل مديرية القوى العاملة بالإسكندرية عبد الونيس عبد الله، بسرعة التدخل وحل مشكلة 1000 عامل بالشركة العربية للغزل والنسيج "بليفارا" وديا، وحصول العمال على حقوقهم كامله طالما أنها فى الإطار القانونى.





وأضح "عبدالونيس" إنه تم انتقال لجنة من منطقة قوي عاملة المنتزه مشكلة من التفتيش وعلاقات العمل والرعاية لمقر الشركة للتفاوض مع إدارتها والعمال حيال مطالبهم المتمثلة في عدم صرف العلاوة الدورية، وزيادة الأجور، وتفعيل الإجازات السنوية.





وأكد رئيس مجلس إدارة شركة بليفارا للجنة، أن الشركة ملتزمة بتنفيذ القرارات الصادرة من الدولة حيال العلاوة، مؤكدًا أنه تم صرف علاوة خاصة بنسبة 10 % من الأجر الأساسي من أول يوليو 2019، ورفع حافز الإنتاج من 200 جنيه إلى 400 جنيه في حالة تحقيق معدل الإنتاج.







