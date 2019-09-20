طاقم تحكيم السوبر المصري يصل برج العرب





وحرص طاقم التحكيم الألماني؛ للدخول إلى غرف الملابس مباشرة فور وصولهم لعقد أخر جلسة بينهم قبل إطلاق صافرة البداية في السابعة مساءا.





وأعلنت لجنة الحكام برئاسة جمال الغندور؛ في وقت سابق؛ عن طاقم الحكام الذى سيقود مباراة السوبر المصري بين الأهلى والزمالك والمقرر إقامته مساء اليوم الجمعه على ملعب برج العرب بالأسكندرية.



وجاء طاقم التحكيم الذى سيدير القمة ألماني ويتكون الطاقم من :

فليكس بروتش حكما للساحة ويعاونه مارك بورش وستيفان لوب ، ومحمد حسن حكما رابعا.





وأعلن اتحاد الكرة عن حضور جماهيري فى مباراة القمة بين الأهلى والزمالك بحضور 10 ألاف مشجع بواقع 5 ألاف مشجع لكل فريق.



ويذكر أن النادى الأهلى يلعب بطولة السوبر كونه بطلاً للدورى المصري موسم 2017_2018 والزمالك يلعب السوبر كونه بطلاً لبطولة كأس مصر العام الماضي 2018 بعد الفوز على سموحه بركلات الترجيح بعد التعادل فى المباراة بهدف لكل فريق.



ويسعى ميتشو للتتويج بثانى ألقابه مع نادى الزمالك بعد الفوز ببطولة كأس مصر والتى فاز بها الزمالك على بيراميدز بثلاثيه دون رد على ملعب برج العرب بالأسكندرية بينما يسعى المدرب السويسري رينيه فايلر لتثبيت اقدامه وللظهور بشكل جيد أمام جماهير الأهلى.



وسيحدد اتحاد الكرة خلال الأسابيع المقبلة موعد مباراة السوبر الجديد والذى تحدد طرفيه وهم الأهلى والزمالك بعد تتويج الزمالك أمس بلقب كأس مصر 2019 على حساب نادى بيراميدز بثلاث أهداف دون رد وكان الأهلى قد توج ببطولة الدورى المصري، وسوف تحدد الجبلاية موعد اللقاء لاحقاً.



ويلتقي الأهلي الزمالك؛ بعد قليل على ملعب برج العرب بالإسكندرية على لقب السوبر المصري.

وصل منذ قليل طاقم التحكيم الألماني بقيادة فليكس بروتش؛ إلى أرضية ملعب برج العرب بالإسكندرية؛ استعدادا لإدارة مباراة الأهلي والزمالك؛ بكأس السوبر المصري موسم 2018-2019.