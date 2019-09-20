اقرأ الحادثة| "فطور الصباحية يقتل عروسين.. وتفحم مصنع غزل" أبرز 5 حوادث في هذا الأسبوع

شهد هذا الأسبوع وقوع عدد من الحوادث البارزة التي يطغى الغموض على بعض أحداثها، وأثارت الجدل في الشارع المصري بسبب أحداثها المتشابكة والمفزعة، وفي التقرير التالي نسرد أبرز 5 قضايا شهدها هذا الأسبوع.

فطور الصباحية يقتل عروسين

شهد هذا الأسبوع واقعة مثيرة للأهتمام، بعد وفاة عروسين في غرفة نومهما في يوم الصباحية بسبب "وسويسة العروسة".

وأكدت تحريات ضباط وحدة مباحث شرطة"جهينة" بمحافظة سوهاج، أن العروسين اللذين عثرا عليهما جثتين هامدتين داخل غرفة نومهما في يوم الصباحية من زفافهما بقرية فرازة الغربية دائرة المركز، تناولاً لحمة وأرز وخضار فاسد وهو ما يعرف بـ"وسويسة العروسة"، وهي ما تحضره العروسة من بيت أبيها من لحوم وطيور مطهية جاهزة إلى بيت العريس.

وأوضحت تحريات النيابة أن المتوفين تناولا طعامًا منزليًا فاسدًا، ورجحت، بعد سؤال أهلية العروسين، أن سبب تلف الطعام هو إحضار الطعام من بيت والد الزوجة إلى بيت العريس مبكرًا قبل حلول الليل بساعات، خاصة مع وضعه خارج الثلاجة بسبب السخونة، وعدم وجود مكان في الثلاجة وتأخر الزوجين في تناوله، وهو ما نتج عنه تلفه وعدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي.

استئناف على إخلاء سبيل شقيق يوسف بطرس بقضية تهريب الآثار

وخلال هذا الأسبوع أيضاً، استأنفت النيابة العامة على القرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة، للمطالبة بإخلاء سبيل "بطرس رؤوف غالي، شقيق وزير المالية الأسبق، يوسف بطرس، بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه، في قضية تهريب الآثار في حقائب دبلوماسية من القاهرة إلى إيطاليا، في القضية 36 لسنة 2018.

"على مساحة 200 متر".. تفحم مصنع غزل ونسيج بمنطقة كفر الجبل بالهرم

وشهد هذا الأسبوع كذلك، حادثة من نوع خاص بعد أن شب حريق في مصنع الغزل والنسيج، بمنطقة "كفر الجبل"، وقد التهتمت النيران محتويات المصنع بالكامل، مما أسفر عن تفحمه.

وكشفت التحريات أن المصنع المتفحم كان على مساحة 200 متر، وأن الحريق لم يسفر عن وقوع أي خسائر بشرية.

وانتدب اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لأمن القطاع فريقا من المعمل الجنائي للمعاينة والوقف على ملابسات الحريق كاملة وحصر الخسائر التي تقدر بملايين الجنيهات.

وكشفت المعاينة الأولى أن المصنع من طابق واحد على مساحة 850 مترا، محاط بسور من الصاج، وتسبب الحريق في تفحم بعض محتوياته على مساحة 200 متر.

البداية تعود إلى تلقي مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بلاغ من إدارة شرطة النجدة بتصاعد ادخنة كثيفة من إحدى المنشآت الصناعية بشارع شريف البطران الملاصق للطريق الدائري وتحديدا بكفر الجبل.

بسبب 500 جنيه.. بائع خردة يذبح صديقه بــ"مقص" في أوسيم

وخلال الأيام الماضية أيضاً، أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، حبس بائع خردة ويدعى "ص. ح" في عقده الثالث من عمره، 4 أيام على ذمة التحقيقات بعدما قتل صديقه ويدعى "ع. ف" بمنطقة أوسيم على خلاف مادي حوالي 500 جنيه، تطور إلى مشاجرة قام على إثرها المتهم بإخراج سلاح أبيض من ملابسه وانهال عليه وذبحه وتطور بعد ذلك لمشاجرة استخرج على إثرها الأول سلاحا أبيض من ملابسه، وذبح صديقه، وكانت أمرت النيابة التشريح بجثه الشاب للتصريح بالدفن كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

الإعدام لقاتل والدته لرفضها الزواج من حبيبته في السلام

كما قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسه المستشار مجدي عبدالباري، ومساعديه كل من: مصطفى عبدالمجيد ومحمد رضوان، بمعاقبة شاب بالإعدام شنقًا، بعد أخذ الرأي الشرعي لفضيلة مفتي الجمهورية، لاتهامه بقتل والدته ومحاوله قتل زوجها بالسلام.