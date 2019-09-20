انطلاق برنامج التوعوية والإرشاد الديني بين الشباب بالشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية انطلاق برنامج التوعوية والإرشاد الديني بين الشباب من أبناء المحافظة لنشر مبادئ الدين الصحيح الوسطي ومواجهة انتشار الأفكار المتطرفة والهدامة بالتنسيق المثمر بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة الأوقاف وذلك بمختلف مراكز الشباب بنطاق دائرة المحافظة.





أكد المحافظ علي أهمية دور مراكز الشباب في تنمية الشباب بدنيا وفكريا وثقافيًا واستغلال أوقات فراغهم وتوجيههم نحو الطريق الصحيح ونشر الأفكار لايجابية بين الشباب بالفئات العمرية المختلفة.





أشاد محافظ الشرقية بالتنسيق المتميز بين وزارتي الأوقاف والشباب والرياضة لتنفيذ برامج التوعية الدينية لمواجهة الأفكار الإرهابية الهدامة وتوعيتهم بان الإسلام دين بناء وتنمية خاصة بين الفئات الشبابية بالاعمار المختلفة باعتبار الشباب هم جيل المستقبل وقاطرة التنمية المستدامة.





ومن جانبه صرح وائل الألفي وكيل وزارة الشباب والرياضة أنه تنفيذًا لتوجيهات محافظ الشرقية بتنفيذ عدد 18 ندوة توعوية للشباب بمختلف مراكز الشباب بنطاق المحافظة قامت إدارة البرلمان والتعليم المدنى بالمديرية بالتنسيق مع مديرية الأوقاف بالشرقية بالبدء في تنفيذ برنامج التوعوية والإرشاد الديني بين الشباب وذلك بمراكز شباب (ديرب نجم، الصوفية بمركز أولاد صقر، كوم حلين بمركز منيا القمح) وبحضور عدد من المحاضرين ورجال الدين المتميزين والمتخصصين في الخطاب الديني السليم للوصول بالأفكار الصحيحة ونبذ الأفكار المتطرفة بين الشباب.





ويستهدف برنامج التوعوية والإرشاد الديني بين الشباب بالشرقية مواجهة الأفكار الإرهابية الهدامة وتوعيتهم بان الإسلام دين بناء وتنمية خاصة بين الفئات الشبابية بالاعمار المختلفة باعتبار الشباب هم جيل المستقبل وقاطرة التنمية المستدامة.





وأشار المحافظ، إلى أن الدولة تولي اهتماما كبيرا ببناء الإنسان وتنميته ونشر الأفكار الإيجابية التي تحث على السلام المجتمعي والعمل والبناء والحفاظ على الوطن للوصول بالبلاد للتنمية المنشودة، ونشر مبادئ الدين الصحيح الوسطي ومواجهة انتشار الأفكار المتطرفة والهدامة بالتنسيق المثمر بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة الأوقاف وذلك بمختلف مراكز الشباب بنطاق دائرة المحافظة.



