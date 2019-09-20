أبو سيف في افتتاح مؤتمر شبكة التعاون الثقافي : "الثقافة جسر متين يمكن للشعوب أن تمر عبره للتواصل بالعالم"

اقيم صباح اليوم مؤتمرًا صحفيًا للأعلان عن تفاصيل التعاون الثقافي غير المادي، بين المدن تحت عنوان "دور المهرجانات الفلكلورية المحلية في إحياء التراث وتعزيز الثقافة"، والذي ينظم تحت رعاية ودعم وزارة الثقافة، وذلك في مدينة بيت، بحضور ووزير الثقافة الدكتور عاطف أبو سيف، وكامل حميد محافظ محافظة "بيت لحم"، وجهاد خير رئيس البلدية.









وخلال كلمته بالمؤتمر قال الوزير أبو سيف: "إن الثقافة جسر متين يمكن للشعوب أن تمر عبره للتواصل وهي بوابة الانفتاح على العالم، مضيفا أن تراثنا الفلسطيني مليء بالكثير الكثير فهو غير مرتبط بأي نوع من انواع العنصرية ويتميز بعمقه الانساني".









وفي سياق متصل أكد الوزير، على اهمية الثقافة والتراث غير المادي في الحفاظ على الحكاية الفلسطينية الوطنية ومنها حكاية مدينة بيت ساحور ودورها الوطني خلال العديد من مراحل النضال والتي تحولت الى اهازيج واغاني فولكلورية فلسطينية توثق التاريخ والتجربة النضالية الفلسطينية.





وأضاف أبو سيف ان بيت ساحور هي المكان الذي خرج منه نور المسيح إلى السماء وفي فلسطين يوجد أهم رسالتين سماويتين في العالم، وهي رسالة يسوع ورسالة نبينا محمد (ص) الذي عرج من هنا الى السماء.









كما وعبر عن فخره بعضوية بلدية ساحور في شبكة التعاون الثقافي بين المدن نائبا لرئيس الشبكة، واهمية انعقاد اجتماع الشبكة في فلسطين لما له من مدلولات سياسية ووطنية وثقافية لأن فلسطين هي حاضنه وعنوان لثقافة راقية وواعية وتحترم الاخر.





جاء ذلك بحضور فراس الشوملي عضو المجلس الثوري لحركة فتح ومدير عام مديرية الحكم المحلي شكري ردايدة ورئيس بلدية بيت ساحور جهاد خير وأعضاء المجلس البلدي وأعضاء شبكة التعاون الثقافي، والقادمين من مختلف الدول ورؤساء الدوائر في بلدية بيت ساحور وممثلين عن عدد من مؤسسات بيت ساحور وممثلين عن مركز حفظ التراث الثقافي والذي افتتح بالنشيد الوطني الفلسطيني على أيدي أفراد مجموعة كشافة الرعاة بيت ساحور.









تناول المؤتمر في طياته طرق واهداف حماية التراث غير مادي في العالم واهمية الفعاليات الدينية والمهرجانات الثقافية في حماية وتقوية وتمكين التراث الثقافي، واهمية تبادل وتمازج الثقافات والانفتاح الثقافي ودوره في تعزيز التراث في مختلف أنحاء العالم ودور مدينة بيت ساحور بكافة سكانها ومؤسساتها في الحفاظ على التراث الثقافي.





تأسسيس الوزارة عام 1994





وزارة الثقافة الفلسطينية تأسست وزارة الثقافة الفلسطينية وذلك عام 1994 بعد تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية، وكان ياسر عبد ربه أول وزير لها. وهي الوزارة المسؤولة عن متابعة الأنشطة والأبنية الثقافية والمثقفين في دولة فلسطين. تأسست الوزارة بعد قيام السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994، ويقع مقرها المركزي في مدينة البيرة، وتنتشر مديرياتها في المحافظات كافة.





نبذه عن وزير الثقافة





عاطف أبو سيف هو كاتب وروائي وسياسي فلسطيني. في 5 فبراير 2018، كلفَتهُ مفوضية الإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية في حركة فتح مُتحدثًا باسم الحركة. كما يشغل منذ 11 فبراير 2019 منصب وزير الثقافة في السلطة الفلسطينية، وُلدَ عاطف أبو سيف في مخيم جباليا عام 1973، لأبوين من عائلةٍ مُهجرةٍ من مدينة يافا. درسَ اللغة الإنجليزية وآدابها في جامعة بيرزيت، وحصل على درجة الماجستير في العلوم السياسية من جامعة برادفورد في إنجلترا، وفيما بعد حصل على شهادة الدكتورة في العلوم السياسية من جامعة فلورنسا في إيطاليا.









كما أصدرَ عاطف أبو سيف أربعَ رواياتٍ، بالإضافة إلى مجموعة قصصية وكتابٍ صدرَ عن دار الشروق في عمان.



