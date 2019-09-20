انطلاق القافلة الـ6 لمبادرة الكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار في المنوفية

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انطلقت القافلة السادسة من المبادرة الرئاسية "نور حياة" في مركز الباجور بمحافظة المنوفية، والتي قد أطلقها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، والتي تهدف للكشف على مسببات ضعف وفقدان الإبصار والتي ينفذها صندوق تحيا مصر بالتنسيق مع القوات المسلحة وجمعية الأورمان داخل مركز شباب الباجور خلال الأسبوع الجاري.



وأوضح اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، أن القافلة بدأت من يوم أمس الخميس وتستمر حتى اليوم الجمعة من الأسبوع الجاري، وتعد القافلة هي السادسة علي بمحافظة المنوفية، وتستهدف عدد 1640 مواطنا من الفئات الأكثر احتياجًا والتي وقع الاختيار عليهم، كما يجري أيضًا تسليم العلاج والنظارات للحالات المكتشف إصابتها بمسببات ضعف وفقدان الإبصار بالمجان من داخل القافلة، إضافة إلى تحويل الحالات المتطلبة تدخلل جراحي إلى المستشفى العسكرى بمدينة شبين الكوم.



ومن جانبه قال مدير جمعية الأورمان بالمنوفية، إنه يتم تحديد الحالات الأكثر احتياجًا والمستهدفة ضمن المبادرة عبر أبحاث اجتماعية بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعى بمحافظة المنوفية، فضلًا عن نقل الجمعية للحالات المستهدفة ذهابًا وإيابًا خلال فترة عمل القافلة وعمل النظارات الطبية لهم بالمجان.



ومن الجدير بالذكر بأنه قد سبق ووجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية في المراكز والمدن في نطاق المحافظة بضرورة تذليل كافة العقبات التي تعوق عمل المبادرة، مشيدًا بدور صندوق "تحيا مصر"، ودرو القوات المسلحة والجمعيات الخيرية في تنفيذ المبادرات الرئاسية وإستهداف جميع المواطنين بالإضافة إلى توفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجًا.