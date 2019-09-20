أرامكو السعوية: الإنتاج الكامل للنفط يعود بحلول نهاية سبتمبر

أعلنت شركة "أرامكو" السعودية، اليوم الجمعة، إن المملكة ستحقق طاقتها الإنتاجية الكاملة للنفط في حقل بقيق، الذي تم استهدافه يوم السبت الماضي، بحلول نهاية سبتمبر.





ونقلت وكالة "رويترز" عن خالد بريك، نائب رئيس شركة "أرامكو" السعودية للنفط، القول إن حقل بقيق سيعود إلى كامل طاقته بنهاية الشهر الجاري.





وكان مسؤول تنفيذي في "أرامكو" قد أعلن، في وقت سابق من اليوم، الشركة واثقة من استئناف الإنتاج بالكامل بحلول نهاية سبتمبر من خريص، إحدى منشأتي نفط استهدفهما هجوم في 14 سبتمبر.





وقال فهد عبد الكريم المدير العام لمنطقة الأعمال الجنوبية للنفط لدى "أرامكو" إن أرامكو تجلب معدات من الولايات المتحدة وأوروبا لإصلاح المنشآت المتضررة.





وأضاف: "واثقون في أننا سنعود إلى الإنتاج الكامل حيث كنا قبل الهجوم (على خريص) بحلول نهاية سبتمبر".





وقالت وزارة الدفاع السعودية، يوم الأربعاء، إن منشأة خريص استهدفت بأربعة صواريخ.





وأضافت الوزارة أن 18 طائرة مسيرة وثلاثة صواريخ جرى إطلاقها على بقيق التي يوجد بها أكبر معمل لمعالجة النفط في العالم. كما ذكرت أن الصواريخ التي استهدفت بقيق فشلت في إصابة أهدافها.