جواديولا يعلق على مباراة فريقه أمام واتفورد

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أكد الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أهمية مباراة فريقه غدًا أمام واتفورد في إطار مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي "البريميرليج".



وقال كلوب في في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الغد :"مواجهة واتفورد هامة للغاية، وعلينا بذل أقصى جهد في اللقاء لتحقيق الفوز أمام فريق ليس سهلًا".



وأضاف :" ليس لدي أي شك بعد خسارة واحدة، نحتاج لهذا الأمر بعد ما حدث في السنوات الأخيرة".



وتابع :" نعرف قبل كل مباراة أننا قد نتعرض للخسارة، في بعض الأحيان يكون المنافس أفضل، أو أكثر دقة، أو يقوم بأشياء لا نتوقعها".



وعن مدة غياب لابورت قال :" لابورت سيغيب لمدة 5 أو 6 أشهر، نأمل أن يعود ستونز بعد شهر واحدً، ليس لدينا أي قلق بشأن أي لاعب أخر، سنرى كيف يشعر اللاعبون قبل القيام بالاختيارات لمباراة الغد".



وأشار :" الطريقة الوحيدة للنجاة هي الفوز بالمباريات، ما قمنا به في الماضي لن يضمن لنا أي شيء في المستقبل".



وزاد :" لدينا تحدي، يمكننا أن نشتكي مع عدم وجود لاعبين في مركز قلب الدفاع، ويمكننا أيضا أن نجد الحلول لهذه المشكلة".



وأردف :" لكي تستبدل سيرجيو أجويرو فعليك أن تمتلك لاعب على أعلى مستوى، أنا سعيد للغاية بالمهاجمين، عندما يلعب جابريل جيسوس فهو يقوم بشكل شيء، كما فعل في أوكرانيا، ليس فقط فيما يتعلق بتسجيل الهدف، إنه يقاتل ويلعب".



وأتم حديثه :" لقد قلت في الكثير من المرات أن رياض محرز لعب بشكل جيد في الموسم الماضي، لقد احتاج للوقت من أجل التأقلم، لكننا نعرف إمكانياته، إنه يحب اللعب والتدريبات، ويحب أن يكون في تواصل مع الرة، أحب هذه النوعية من اللاعبين".

