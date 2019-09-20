لماذا شبه نشطاء "فيس بوك" منى زكى بالسندريلا؟
الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 03:37 م
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الفجر الفني
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قام رواد موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، بتشبيه الفنانة منى زكي خلال إطلالتها أمس فى مهرجان الجونة، بصورة السندريلا الشهير فى فيلمها "خلى بالك من زوزو"، بسبب التشابه الكبير فى تسريحة الشعر.
واختارت منى زكى الظهور فى حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائى، تسريحة شعر مرفوعة للاعلى والتى اشتهرت بها النجمة الكبيرة الراحلة سعاد حسنى.
وانطلقت فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في نسخته الثالثة، مساء اليوم الخميس، في منتجع الجونة على شاطئ البحر الأحمر، بمشاركة 40 دولة يمثلها 80 فيلمًا ما بين روائي ووثائقي طويل وقصير.
ماذا قال الطبيب النفسي المعالج ليسرا عنها؟
ذكرت يسرا خلال استذافتها بأحد البرامج التلفزيونية، أنها ذهبت لطبيب نفسي في أمريكا في التسعينات ووقتها كانت نحيفة للغاية، فاعتمد الطبيب المعالج لها على التنويم المعنطيسي، واستمرت الجلسة نحو 4 ساعات، وقال لها الطبيب بعد الانتهاء من الجلسة: "أنتى من الشصخيات الأكثر تعقيدا التي قابلتها".
رانيا يوسف تلجأ للطبيب النفسي بسبب هذا المسلسل
وكشفت رانيا يوسف، أنها لجأت للطبيب النفسي، بسبب شخصية "صافي سليم" التي قدمتها خلال مسلسل "أهل كايرو" موضحة أن الشخصية تسببت لها في إيذائها نفسيا.
دينا الشربيني: مستفدتش حاجة من الطبيب النفسي
أما الفنانة الشابة دينا الشربيني، كشفت أنها ذهبت للطبيب النفسي، بعد شعورها باضطرابات نفسية، وعدم سيطرتها على مشاعر مختلفة بداخلها، ولكنها لم تستفد شيئا من تلك الزيارة، على حسب تصريحها لأحد البرامج التلفزيونية.
أنغام لجأت إليه تجنبا للإنفجار النفسي
مرت الفنانة أنغام بظروف شخصية صعبة، منها قصة طلاقها من الموزع الكويتي فهد، الذي لم تنته العلاقة بينهما بشكل ودي بل وصلت لساحات المحاكم، وبسبب ذلك اضطرت أنغام أن تلجأ للطبيب النفسي، حفاظا على صحتها النفسية التي أعتبرتها لا تقل خطورة وأهمية من الصحة الجسدية.
وتناقل نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للممثلة منى زكي، خلال الحفل الذي أحيته الفنانة العالمية، جينيفر لوبيز، بمدينة العلمين الجديدة في الساحل الشمالي.
وظهرت زكي في الفيديو وهي وترقص بحماس شديد على أنغام إحدى الأغنيات خلال الحفل بصحبة عدد من الأصدقاء.
وكانت الفنانة لوبيز قد أحيت أول حفل لها في مصر وسط حضور جماهيري كبير، رغم دعوات الكثير من النشطاء لمقاطعة وإلغاء حفلها، جراء قيامها مؤخرا بزيارة إسرائيل.
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