لو أهلاوي أو زملكاوي.. تعرف على خط سيرك حتى الوصول إلى ستاد برج العرب (صور)



ووضعت إدارة المرور لافتات على الطريق الصحراوي وطريق محور التعمير، محددة فيها إتجاهات كلا من جماهير الفريقتين، لذمان وصولهم بأمان إلى الإستاد وعدم حدوث أي مناوشات بينهم.



وحددت الإدارة خط سير جماهير الأهلى، حيث سوف تسلك الطريق الصحراوى ومنه إلى طريق "الكافورى" ذهابًا وعودة، فيما تسلك جماهير نادى الزمالك الطريق الصحراوى الدراع البحرى، ومنه إلى طريق المحور وطريق المستجد وطريق المياه، وصينية المستجد وطريق الكافورى ذهابًا وعودة.



من جانبها وضعت مديرية أمن الإسكندرية خطة أمنية تمثبت في عدة محاور رئيسية تبدأ بتكثيف الخدمات الأمنية على كافة الطرق المؤدية إلى الإستاد عن طريق نشر عدة نقاط أمنية من إدارة المرور وإدارة تأمين الطرق بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بالإضافة إلى قيام شرطة المرافق برفع كافة الأشغالات بمحيط الأستاد ومنع أى شخص من إفتراش الطريق العام ورفع المركبات المتروكة كما كلفت إدارة البحث الجنائي بفحص المترددين على محيط الإستاد ومنع وصول أى شخص غير مصرح له بدخول المباراة إلى الإستاد عدا المدعوين.



كما تم التنسيق مع إدارة الاستاد على تجهيز المحيط الخارجى للاستاد وكافة بوابات الدخول والمدرجات بكاميرات المراقبة وربطها مع غرفة المراقبة التلفزيونية ومتابعة وتسجيل كافة الأحداث من خلال تلك الغرفة، كما تم توجيه إدارة الحماية المدنية بنشر قواتها على جميع مداخل الإستاد والإستعانة ببوابات كشف المعادن للتعقيم الجيد للإستاد من الداخل ومحيطه الخارجي.



كما شملت الخطة على وضع الخدمات الأمنية النظامية والسرية الثابتة وأطواف ودوريات متحركة بالطرق المؤدية للاستاد ومكان إقامة الفريقين لملاحظة الحالة الأمنية والإخطار الفورى بأية ملحوظات.



بالإضافة إلى نشر الأقوال الأمنية المتحركة والمكونة من مجموعات الأمن المركزى والبحث الجنائي بالأشتراك مع القوات المسلحة للتدخل الفورى والسريع فى حالة حدوث ما يهدد الأمن مع التشديد بعدم السماح بدخول أى شخص لحضور المباراة غير المدعوين والمصرح لهم بالدخول وفقًا للكشوف الواردة من الناديين.



ويشهد السوبر المصري حضور جماهيري يقدر بـ10 آلاف متفرج مناصفة بين الناديين 5 آلاف مشجع لكل فريق بناء على قرار الجهات الأمنية.

حددت إدارة مرور الإسكندرية، خطوط سير جماهير الأهلي والزمالك إلى ستاد برج العرب، وذلك قبل المباراة التي ستجمعهم في السابعة مساء اليوم على كأس السوبر المصري.