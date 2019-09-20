5 لاعبين مرشحين للرحيل.. ماركا تكشف عن خطة برشلونة لميركاتو الشتاء

كشفت تقارير صحفية اسبانية أن نادي برشلونة الاسباني بدأ التخطيط لسوق الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، حيث يستعد النادي الكتالوني لبيع بعض لاعبيه الذين خرجوا من حسابات الجهاز الفني للفريق بقيادة الاسباني ارنستو فالفيردي خلال الفترة الحالية، والذي لم يعد هناك فائدة من وجودهم.





وذكرت صحيفة "الماركا" الاسبانية وفقًا لمصادرها الخاصة أن إدارة نادي برشلونة برئاسة جوسيب بارتوميو، بدأت الاستعداد للميركاتو الشتوي، مؤكدة أن النادي الكتالوني لا ينوي إبرام أي تعاقدات جديدة في يناير المقبل، بل يخطط للتخلص من بعض اللاعبين ضمن صفوف الفريق.





وتأتي أنباء عدم رغبة نادي برشلونة في ابرام أي صفقات خلال سوق الانتقالات الشتويةالماضية في الوقت الذي ربطت فيه تقارير صحفية بعض اللاعبين بالإنتقال لصفوف البرسا في يناير المقبل في مقدمتهم ثنائي باريس سان جيرمان الفرنسي نيمار دا سيلفا، والفرنسي كيليان مبابي.





وأشارت الصحيفة الاسبانية أن هناك 5 لاعبين مرشحين للرحيل عن صفوف نادي برشلونة خلال الميركاتو الشتوي هم، الكرواتي إيفان راكيتيتش والذي حاول النادي الكتالوني بيعه خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضي، ولكنه لم ينجح في ذلك، والمدافع الفرنسي أومتيتي والذي خرج من حسابات فالفيردي بشكل كبير، بالإضافة للثلاثي فيدال، وألينيا، وموسي واجي والذي يريد النادي التخلص منهم هذا الشتاء.





ومن المنتظر أن تبحث ادارة برشلونة عن عروض مناسبة للاعبين الخمسة خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك في حالة عدم حصول هؤلاء اللاعبين عن فرصة للمشاركة مع الفريق الكتالوني في الفترة الحالية.



