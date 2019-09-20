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ضبط شخصين بحوزتهم كمية من مخدر الهيروين أثناء استقلالهم سيارة بالإسكندرية

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 03:05 م
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ضبط شخصين بحوزتهم كمية من مخدر الهيروين أثناء استقلالهم سيارة بالإسكندرية
أرشيفية
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محمد رجب - دينا حسن
 
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تمكن ضباط مباحث تأمين الطرق بمنطقة القباري غرب محافظة الإسكندرية، من ضبط شخصيين بحوزتهما مخدر الهيروين أثناء إستقلالهم سيارة ملاكي في إتجاة طريق المحور. 

تلقي اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من اللواء شريف رؤوف مدير ادارة البحث الجنائي، يفيد بتمكن ضباط تأمين طريق المحور من القبض شخصين بحوزتهما كمية من مخدر الهيروين بطريق المحور بمنطقة القباري نطاق قسم شرطة مينا البصل.

كان النقيب أحمد بدوي ضابط مباحث تأمين الطرق والمنافذ والمعين بخدمة كمين الطريق المحور، إشتبه في كل من المدعو " أ. ح. م " صياد مواليد 86 و" و. أ. إ " سائق مواليد 79 أثناء استقلالهم سيارة ملاكي حيث بدات عليهم علامات التوتر أثناء مروره بالكمين، فتم استيقافهم، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما علي عدد 12 لفافة لمخدر الهيروين تزن 70 جرام  ومبالغ مالية من تحصيل بيعهم للمواد المخدرة وهاتفين محمولين للاتصال بعملائهم.

تم إلقاء القبض عليهم، وتحرر المحضر رقم 19628 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة مينا البصل، وجاري العرض على النيابة للتحقيق.

على جانب اخر، ضبطت أجهزة وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم الجمعة، 4 أطنان من الخامات المستخدمة في تصنيع الحلوى، داخل مصنع بدون ترخيص شرقي المحافظة.

وقال محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، إن إدارة تموين شرق المحافظة، نفذت حملة موسعة لضبط المصانع غير المرخصة والتي تسمى "مصانع بير السلم"، بجانب تشديد الرقابة على السلع الاستراتيجية المدعمة.

وأضاف، أن الحملة أسفرت عن ضبط المصنع المذكور، وجرى التحفظ على كمية من مكونات الإنتاج منها 30 جوال سكر بإجمالي وزن 1500 كيلو، 10 أجولة دقيق بإجمالي وزن 500 كيلو، 6 براميل جلوكوز بإجمالي وزن 1800 كيلو، بالإضافة إلى كمية من الحلوى المعبأة معدة للبيع.

وأشار إلى أنه جرى مصادرة الكميات وتحرير المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة واتخاذ الإجراءات القانونية.

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