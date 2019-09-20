برشلونة مهدد بفقدان نجمه في الفترة المقبلة
الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 02:21 م
Advertisements
أحمد عصام
Advertisements
Advertisements
أصبح فريق برشلونة الإسباني مهددا بفقدان لاعبه الشاب انسو فاتي جناح الفريق وذلك خلال الفترة المقبلة بعد حصوله على الجنسية الإسبانية واختياره ارتداء قميص الماتدور.
وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة الموندو ديبورتيفو، إن بالفعل انسو فاتي اصبح لديه الجنسية الاسبانية الان، وسوف يعلن عن هذا الأمر بشكل رسمي خلال ساعات قليلة.
وأكدت مصاردر حسب ESPN، إن هناك مسئولين في نادي برشلونة تقول أنهم يشعرون أنه سيكون من الغير الجيد إخراج فاتي من ديناميكية الفريق الأول ويخشون أن يؤدي خسارته لفترة طويلة إلى وقف والتقدم الذي أحرزه هذا الموسم.
وأن عملية استدعاء فاتي إلى المنتخب الاسباني لحد الآن لم تنجح بسبب تمسك نادي برشلونة باللاعب في الفترة المقبلة.
وفي حال انضمام فاتي إلى منتخب اسبانيا ووصل منتخب اسباني إلى ادور متقدمة في كاس العالم تحت 17 عام، فإن فاتي سيغيب عن 7 مُباريات رسمية مع نادي برشلونة.
وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة الموندو ديبورتيفو، إن بالفعل انسو فاتي اصبح لديه الجنسية الاسبانية الان، وسوف يعلن عن هذا الأمر بشكل رسمي خلال ساعات قليلة.
وأكدت مصاردر حسب ESPN، إن هناك مسئولين في نادي برشلونة تقول أنهم يشعرون أنه سيكون من الغير الجيد إخراج فاتي من ديناميكية الفريق الأول ويخشون أن يؤدي خسارته لفترة طويلة إلى وقف والتقدم الذي أحرزه هذا الموسم.
وأن عملية استدعاء فاتي إلى المنتخب الاسباني لحد الآن لم تنجح بسبب تمسك نادي برشلونة باللاعب في الفترة المقبلة.
وفي حال انضمام فاتي إلى منتخب اسبانيا ووصل منتخب اسباني إلى ادور متقدمة في كاس العالم تحت 17 عام، فإن فاتي سيغيب عن 7 مُباريات رسمية مع نادي برشلونة.
Advertisements
- أهم أخبار برشلونة اليوم الإثنين 11/ 2/ 2019.. البرسا يصدم الريال
- برشلونة مهدد بفقدان نجمه في مباراة ليون
- "موهبة" برشلونة تختار إسبانيا
- أنسو فاتي وبرشلونة.. رب صدفة خير من ألف ميعاد
- 5 أسباب تدفع برشلونة لعدم التعاقد مع نيمار
- عاجل.. برشلونة مهدد بفقدان أنسو فاتي في الكلاسيكو و6 مباريات
- أخبار برشلونة الليلة: ميسي يحدده شرطه من أجل البقاء.. والبرسا مهدد بفقدان نجمه في 7 مباريات.. ومفاجآت في قائمة برشلونة
- نجم برشلونة مهدد بالغياب عن الكلاسيكو في الليجا
- تشكيل برشلونة المتوقع لمباراة دورتموند في دوري أبطال أوروبا
- أخبار برشلونة: حسم موقف ميسي أمام دورتموند والكامب نو مهدد بالإغلاق والبرسا يخطط لضم ثنائي ليفربول وورطة بسبب الفتي الأس
المزيد عن: لاعبي برشلونة فاتي جريزمان برشلونةتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر