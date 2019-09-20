برشلونة مهدد بفقدان نجمه في الفترة المقبلة

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أصبح فريق برشلونة الإسباني مهددا بفقدان لاعبه الشاب انسو فاتي جناح الفريق وذلك خلال الفترة المقبلة بعد حصوله على الجنسية الإسبانية واختياره ارتداء قميص الماتدور.



وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة الموندو ديبورتيفو، إن بالفعل انسو فاتي اصبح لديه الجنسية الاسبانية الان، وسوف يعلن عن هذا الأمر بشكل رسمي خلال ساعات قليلة.



وأكدت مصاردر حسب ESPN، إن هناك مسئولين في نادي برشلونة تقول أنهم يشعرون أنه سيكون من الغير الجيد إخراج فاتي من ديناميكية الفريق الأول ويخشون أن يؤدي خسارته لفترة طويلة إلى وقف والتقدم الذي أحرزه هذا الموسم.



‏وأن عملية استدعاء فاتي إلى المنتخب الاسباني لحد الآن لم تنجح بسبب تمسك نادي برشلونة باللاعب في الفترة المقبلة.



وفي حال انضمام فاتي إلى منتخب اسبانيا ووصل منتخب اسباني إلى ادور متقدمة في كاس العالم تحت 17 عام، فإن فاتي سيغيب عن 7 مُباريات رسمية مع نادي برشلونة.

