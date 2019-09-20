ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الفجر تنفرد بكواليس تشكيل الجهاز الفني للمنتخب.. الشاطر وبركات يتنافسان علي مدير المنتخب

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 02:12 م
Advertisements
الفجر تنفرد بكواليس تشكيل الجهاز الفني للمنتخب.. الشاطر وبركات يتنافسان علي مدير المنتخب
حسام البدري
Advertisements
طباعة
محمود الشيخ
 
Advertisements
أعلنت اللجنة الخماسية التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني أمس تعيين حسام البدري مديرا فنيا للمنتخب الوطني؛ ومنحت اللجنة البدري حرية تشكيله جهازه المعاون.
 
ويرصد " الفجر الرياضي" كواليس اختيار الجهاز المعاون للبدري قبل ساعات من الإعلان عنه.

مدير المنتخب
انقسمت اللجنة الخماسية علي من سيتولي منصب مدير المنتخب؛ حيث رشح محمد فضل عضو اللجنة محمد بركات لتولي منصب مدير المنتخب وأجري فضل اتصالات تليفونية أمس بمحند بركات لاستطلاع رايه ثم مناقشته في بعض الأمور وانهي فضل اتصالاته ببركات أمس بالمباركة وأنه الأقرب لمنصب مدير المنتخب؛ في حين رشح عمرو الجنايني إسلام الشاطر مديرا للمنتخب وتمسك بوجوده ؛حيث يري أن الشاطر هو الأفضل في هذا المنصب لما يمتلكه من شخصية قوية ومتزنة يمكن السيطرة من خلالها علي اللاعبين؛ الجنايني اقترح أن يكون الشاطر مديرا للمنتخب ومعه أيمن حافظ مديرا إداريا.

البدري سيصل خلال ساعات قليلة للقاهرة وسيعقد جلسة مع اللجنة الخماسية لحسم هذا الملف ويفضل البدري عدم وجود مدير للمنتخب والاكتفاء بأيمن حافظ مديرا إداريا.

المدرب العام
ضياء السيد هو أقوي المرشحين بناءا علي رغبة حسام البدري ولاقي ترشيح ضياء السيد قبول لدي اللجنة الخماسية؛ خاصة أن معظم أبناء هذا الجيل كانوا مع ضياء السيد بمنتخب الشباب ولكن يبقي التحفظ الوحيد علي وجود ضياء السيد أن بوجوده سيصبح الجهاز الفني بالكامل أهلاويا؛ خاصة بعد الاستقرار علي سيد معوض مدرب مساعد. 

حراس المرمي. 
رفض البدري فكرة وجود عصام الحضري مدرباً لحراس المرمي؛ وقد يكون أيمن طاهر الاقرب ليكون العنصر الزملكاوي الوحيد بالجهاز الفني.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: منتخب مصر محمد بركات حساما لبدري مدرب منتخب مصر حساما لبدري اسلام الشاطر
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تؤيد استمرار سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
العدالة
-
x
17:20
-
أبها
الفيحاء
-
x
17:35
-
الوحدة
النصر
-
x
19:20
-
الحزم
السوبر المصري
الأهلي
-
x
20:00
-
الزمالك