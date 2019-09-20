الفجر تنفرد بكواليس تشكيل الجهاز الفني للمنتخب.. الشاطر وبركات يتنافسان علي مدير المنتخب

أعلنت اللجنة الخماسية التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني أمس تعيين حسام البدري مديرا فنيا للمنتخب الوطني؛ ومنحت اللجنة البدري حرية تشكيله جهازه المعاون.

ويرصد " الفجر الرياضي " كواليس اختيار الجهاز المعاون للبدري قبل ساعات من الإعلان عنه.





مدير المنتخب

انقسمت اللجنة الخماسية علي من سيتولي منصب مدير المنتخب؛ حيث رشح محمد فضل عضو اللجنة محمد بركات لتولي منصب مدير المنتخب وأجري فضل اتصالات تليفونية أمس بمحند بركات لاستطلاع رايه ثم مناقشته في بعض الأمور وانهي فضل اتصالاته ببركات أمس بالمباركة وأنه الأقرب لمنصب مدير المنتخب؛ في حين رشح عمرو الجنايني إسلام الشاطر مديرا للمنتخب وتمسك بوجوده ؛حيث يري أن الشاطر هو الأفضل في هذا المنصب لما يمتلكه من شخصية قوية ومتزنة يمكن السيطرة من خلالها علي اللاعبين؛ الجنايني اقترح أن يكون الشاطر مديرا للمنتخب ومعه أيمن حافظ مديرا إداريا.





البدري سيصل خلال ساعات قليلة للقاهرة وسيعقد جلسة مع اللجنة الخماسية لحسم هذا الملف ويفضل البدري عدم وجود مدير للمنتخب والاكتفاء بأيمن حافظ مديرا إداريا.





المدرب العام

ضياء السيد هو أقوي المرشحين بناءا علي رغبة حسام البدري ولاقي ترشيح ضياء السيد قبول لدي اللجنة الخماسية؛ خاصة أن معظم أبناء هذا الجيل كانوا مع ضياء السيد بمنتخب الشباب ولكن يبقي التحفظ الوحيد علي وجود ضياء السيد أن بوجوده سيصبح الجهاز الفني بالكامل أهلاويا؛ خاصة بعد الاستقرار علي سيد معوض مدرب مساعد.





حراس المرمي.

رفض البدري فكرة وجود عصام الحضري مدرباً لحراس المرمي؛ وقد يكون أيمن طاهر الاقرب ليكون العنصر الزملكاوي الوحيد بالجهاز الفني.