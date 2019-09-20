المصريون يُواصلون صفع "الإخوان".. تفاصيل السقوط المدوي لقناة "مكملين"

كلما حاولت لجان جماعة الإخوان الإلكترونية شن هجوماً على مصر، وبث سمومهم لتضليل الشعب المصري، وأبرزها القنوات الممولة التي تحاول هدم استقرار الدولة المصرية ولكن في النهاية ما يجدون أن مخططاتهم تهزم، نتيجة لوعي المصريين.





فمنذ أن لفظ الشعب المصري جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو، لجأ أهل الشر إلى تدشين عدد من القنوات التلفزيونية تطلق من خلال الشائعات والأكاذيب من أجل إحداث الفرقة بين نسيج الشعب المصري، ودائماً ما اعتمدت تلك الفضائيات على مواد إعلامية مفبركة وتقارير مزيفة من أجل تأجيج الشعب المصري.





وبرغم توجيه المصريين عدة ضربات لهؤلاء الخونة الذين حاولوا نشر أكاذيب عبر منصاتهم الإعلامية، الإ أنهم يحاولون مراراً وتكراراً إثارة الفتنة بين الشعب والدولة من أجل أغراضهم الدنيئة، ولكن هذه المرة أيضاً ارتد كيد الجماعة في نحورهم بعد أن أظهر الشعب المصري رفضه لممارسات الإرهابية وإثبات دعمه للدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي.





فشل استطلاع الرأي

ففي محاولة فاشلة أخرى للقنوات الإرهابية الإخوانية التي كشف خداعها المصريون، قامت قناة "مكملين" الإخوانية الإرهابية، بعمل استطلاع رأي للشعب المصري عبر صفحات "السوشيال ميديا" من فيس بوك وتويتر لمدة ثلاثة أيام من أجل استفتاء الجمهور على التصويت ضد الدولة، وكتبت في منشورها:" مع التظاهر أم ضد التظاهر".





ولكن لسخرية القدر لم تتمكن قناة الفتنة من استكمال التصويت بعد أن صوت 68% من المستطلعين المصريين بـ"ضد التظاهر" حينها صدم أهل الشر معدومي المهنية برد فعل الشعب المصري الواعي المحب لوطنه، ولم يتمكنوا من استكمال الاستطلاع وقاموا بحذف المنشور قبل انتهاء المدة المحددة، ما يمكن أن يجعلنا نتوجه بالشكر أيضاً لتلك السقطات الغير مهنية لقنوات ومنابر الجماعة الإرهابية التي تظهر دائماً أن الشعب المصري واعي ولا تنطلي عليه تلك الخدع.







