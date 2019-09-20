لأول مرة.. مقاتلة "سو-35" تدخل الأجواء التركية





أكد رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية، إسماعيل دمير، علي أنه لا بد من دراسة تركيا لعرض روسيا بشأن توريد طائرات مقاتلة حديثة لها.





ذكرت قناة CNN Turk نقلا عن إسماعيل دمير، أن روسيا عرضت منتجات مصانعها لبناء الطائرات في مهرجان تكنولوجيا الطيران (تكنوفيست) في إسطنبول، مشيرة إلى أن دمير يرى أنه من الضروري أن تبحث تركيا ما اقترحته روسيا.





وعرضت روسيا في مهرجان "تكنوفيست"، ضمن الطائرات الأخرى مقاتلة "سو-35"، التي وصلت إلى تركيا للمرة الأولى لتعرض إمكانياتها في سماء اسطنبول.





وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد زار المعرض الجوي "ماكس 2019" في ريف موسكو برفقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.





وأفادت تقارير إعلامية أن الرئيس التركي اهتم بمقاتلتي "سو-35" و"سو-57" الروسيتين.





وتناولت مباحثات الرئيسين الروسي والتركي مناقشة هذا الموضوع. ثم أعلن أردوغان أن تركيا وروسيا تتباحثان حول توريد "سو-57".



