"مصر بالنسبة لك إيه؟".. أغنية جديدة لـ هاني شاكر
الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 01:52 م
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هدى عبدالرازق
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عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أغنية جديدة للمطرب هاني شاكر بعنوان "مصر بالنسبة لك إيه".
والأغنية من كلمات الشاعر محمد صلاح وألحان خالد جنيدي، توزيع بيشوي سمير إخراج عمر سليمان، حيث اعتمد في اللتصوير على عرض صور من أماكن مصر، ولقطات للرئيس عبد الافتاح السيسي خلال جولاته على عدد من المشروعات.
وتقول كلمات الأغنية " يسألوني مصر بالنسبة ليك ايه، مصر أجمل شئ حصلي بخاف عليه، أجمل حكايات زمان ضحكة بنت الجيران، صحياني الصبح بدري، ولما أروح بدري، فرحة أمي بنجاحي، شارعي اللي كبرت فيه، صاحبي اللي كان فاضلي ومعاه عمري وتاريخي، معرفش ديانته إيه كان مسلم أو مسيحي، عايشنها بكل طيبة، ولا تطلع منا عيبة، روايات محفوظ وطه، رامي وثومة في سماها، أبو مكة وأحمد زويل.. ويسألوني مصر بالنسبة لك إيه، ويسألوني ابن مصر صفاته إيه، قلت راجل بلده روحه عايشة فيه، هو صمام الأمان لبلاده من زمان، عاش اللي بيبني فيها، ويعادي اللي يعاديها، حالف بكل غالي هيشلها جوه عنيه.. ويسألوني مصر بالنسبة لك إيه".
هذا وتتعرض مصر لحملة من الهجوم على مؤسستها العسكرية من قبل عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وقنواتهم التي تدعم أفكارهم.
والأغنية من كلمات الشاعر محمد صلاح وألحان خالد جنيدي، توزيع بيشوي سمير إخراج عمر سليمان، حيث اعتمد في اللتصوير على عرض صور من أماكن مصر، ولقطات للرئيس عبد الافتاح السيسي خلال جولاته على عدد من المشروعات.
وتقول كلمات الأغنية " يسألوني مصر بالنسبة ليك ايه، مصر أجمل شئ حصلي بخاف عليه، أجمل حكايات زمان ضحكة بنت الجيران، صحياني الصبح بدري، ولما أروح بدري، فرحة أمي بنجاحي، شارعي اللي كبرت فيه، صاحبي اللي كان فاضلي ومعاه عمري وتاريخي، معرفش ديانته إيه كان مسلم أو مسيحي، عايشنها بكل طيبة، ولا تطلع منا عيبة، روايات محفوظ وطه، رامي وثومة في سماها، أبو مكة وأحمد زويل.. ويسألوني مصر بالنسبة لك إيه، ويسألوني ابن مصر صفاته إيه، قلت راجل بلده روحه عايشة فيه، هو صمام الأمان لبلاده من زمان، عاش اللي بيبني فيها، ويعادي اللي يعاديها، حالف بكل غالي هيشلها جوه عنيه.. ويسألوني مصر بالنسبة لك إيه".
هذا وتتعرض مصر لحملة من الهجوم على مؤسستها العسكرية من قبل عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وقنواتهم التي تدعم أفكارهم.
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