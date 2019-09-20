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إصابة 4 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكي بطريق "رأس غارب - الغردقة"

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 12:27 م
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إصابة 4 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكي بطريق رأس غارب - الغردقة
أرشيفية
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محمد طه
 
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أصيب 4 أشخاص، ظهر اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق "رأس غارب - الغردقة"، وتم نقل المصابين إلى مستشفى رأس غارب المركزي، وتم تحرير محضر بالواقعة.

حيث تلقى الدكتور بدوي سعيد مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر، إخطارا من غرفة عمليات المرفق، يفيد بانقلاب سيارة ملاكي بطريق "رأس غارب- الغردقة "، وتم الدفع بعدد 3 سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة مابين كدمات وسحجات ولا توجد بينهم إصابات خطِرَة.

وجارِ تلقيهم العلاج داخل مستشفى رأس غارب المركزي، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

أرقام وعناوين تهمك

استمرارا للخدمات التى تقدمها بوابة "الفجر" لقرائها ننشر عناوين وأرقام هواتف المستشفيات بمحافظة البحر الأحمر تسهيلا على المواطنين الوصول إليها بكل سهولة ويسر.

مستشفى النيل
العنوان طريق المطار منطقة السقالة – الغردقة
065-3550975 – 065-3550976 – 065-3550977 – 065-3552999

المستشفى العسكرى
العنوان الغردقة منطقة الهلال؛ تليفون: 06536235

مستشفى رأس غارب المركزى: العنوان رأس غارب
065-3620460

مستشفى القصير المركزى العنوان القصير
التليفونات 065-3330004

المستشفى المصرى العنوان حى الكوثر – الغردقة
التليفونات 065-3440599 – 065-3440656 – 065-3450318 – 065-3450319

مستشفى البحر الأحمر: العنوان طريق النصر الدهار –الغردقة
التليفونات 065-3543850 – 065-3544850 – 065-3550850 – 0123134458 – 0105032445

مستشفى البحر الأحمر العنوان الكيلو 120 القصير مرسى علم
التليفونات 065-3380080 – 065-338008

مستشفى الجونة: العنوان الكيلو 25 وسط البلد – الجونه – الغردقة
التليفونات 065-3580011 – 065-3580012 – 065-3580013 – 065-3580015 – 065-3580017
الفاكس 065-3580020

مستشفى الحميات؛ العنوان طريق المطار – الغردقه – الغردقة
التليفونات 065-3549188

مستشفى السلام الغردقة: العنوان شارع الكورنيش – سقالة – الغردقة
التليفونات 065-3548785 – 065-3548786 – 065-3548787
الفاكس 065-3548788

مستشفى الصفا: العنوان الغردقة – الغردقة
التليفونات 065-3540665 – 065-3546965

مستشفى الغردقة العام: العنوان شارع المستشفى – الدهار – الغردقة
التليفونات 065-3546740 – 065-3549698 – 065-3549721 – 065-3551767

مستشفى القصير المركزي العنوان القصير
التليفونات 065-3330070

مستشفى بورت غالب الدولي: العنوان الكيلو 72 جنوب قصير – مرسى علم
التليفونات 065-3700122 – 065-3700120
الفاكس 065-3700121

مستشفى سفاجا العام.. العنوان سفاجا
التليفونات 065-3251549

مستشفى طب الأعماق: العنوان طريق الكورنيش أمام قرية عرابية سقالة – الغردقة
التليفونات 065-3449151

مستشفى مرسى علم: العنوان مرسى علم – الغردقة
التليفونات 065-3720143.

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