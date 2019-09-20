إصابة 4 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكي بطريق "رأس غارب - الغردقة"

Advertisements

أصيب 4 أشخاص، ظهر اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق "رأس غارب - الغردقة"، وتم نقل المصابين إلى مستشفى رأس غارب المركزي، وتم تحرير محضر بالواقعة.



حيث تلقى الدكتور بدوي سعيد مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر، إخطارا من غرفة عمليات المرفق، يفيد بانقلاب سيارة ملاكي بطريق "رأس غارب- الغردقة "، وتم الدفع بعدد 3 سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة مابين كدمات وسحجات ولا توجد بينهم إصابات خطِرَة.



وجارِ تلقيهم العلاج داخل مستشفى رأس غارب المركزي، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



أرقام وعناوين تهمك



استمرارا للخدمات التى تقدمها بوابة "الفجر" لقرائها ننشر عناوين وأرقام هواتف المستشفيات بمحافظة البحر الأحمر تسهيلا على المواطنين الوصول إليها بكل سهولة ويسر.



مستشفى النيل

العنوان طريق المطار منطقة السقالة – الغردقة

065-3550975 – 065-3550976 – 065-3550977 – 065-3552999



المستشفى العسكرى

العنوان الغردقة منطقة الهلال؛ تليفون: 06536235



مستشفى رأس غارب المركزى: العنوان رأس غارب

065-3620460



مستشفى القصير المركزى العنوان القصير

التليفونات 065-3330004



المستشفى المصرى العنوان حى الكوثر – الغردقة

التليفونات 065-3440599 – 065-3440656 – 065-3450318 – 065-3450319



مستشفى البحر الأحمر: العنوان طريق النصر الدهار –الغردقة

التليفونات 065-3543850 – 065-3544850 – 065-3550850 – 0123134458 – 0105032445



مستشفى البحر الأحمر العنوان الكيلو 120 القصير مرسى علم

التليفونات 065-3380080 – 065-338008



مستشفى الجونة: العنوان الكيلو 25 وسط البلد – الجونه – الغردقة

التليفونات 065-3580011 – 065-3580012 – 065-3580013 – 065-3580015 – 065-3580017

الفاكس 065-3580020



مستشفى الحميات؛ العنوان طريق المطار – الغردقه – الغردقة

التليفونات 065-3549188



مستشفى السلام الغردقة: العنوان شارع الكورنيش – سقالة – الغردقة

التليفونات 065-3548785 – 065-3548786 – 065-3548787

الفاكس 065-3548788



مستشفى الصفا: العنوان الغردقة – الغردقة

التليفونات 065-3540665 – 065-3546965



مستشفى الغردقة العام: العنوان شارع المستشفى – الدهار – الغردقة

التليفونات 065-3546740 – 065-3549698 – 065-3549721 – 065-3551767



مستشفى القصير المركزي العنوان القصير

التليفونات 065-3330070



مستشفى بورت غالب الدولي: العنوان الكيلو 72 جنوب قصير – مرسى علم

التليفونات 065-3700122 – 065-3700120

الفاكس 065-3700121



مستشفى سفاجا العام.. العنوان سفاجا

التليفونات 065-3251549



مستشفى طب الأعماق: العنوان طريق الكورنيش أمام قرية عرابية سقالة – الغردقة

التليفونات 065-3449151



مستشفى مرسى علم: العنوان مرسى علم – الغردقة

التليفونات 065-3720143.



