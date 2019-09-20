يوم 12 أكتوبر.. تونس تواجه الكامرون وديا بملعب رادس

أفادت الجامعة التونسية لكرة القدم على موقعها الرسمي على الانترنت، بأن المنتخب التونسي سيلاقي نظيره الكامروني في مباراة دولية ودية يوم 12 اكتوبر المقبل بملعب رادس، إنطلاقا من الساعة السادسة مساء بتوقيت تونس.





ويذكر بأن المنتخب التونسي لكرة القدم بقيادة اطاره الفني الجديد المتكون من منذر الكبير وعادل السليمي، كان قد انهزم أمام منتخب كوت ديفوار وديا (2/1)، مساء الثلاثاء 10 سبتمبر الجاري بمدينة « روان » الفرنسية.





وقد انتصر 'نسور قرطاج' قبل ذلك في مباراة ودية على منتخب موريتانيا، مساء الجمعة 06 سبتمبر، بملعب رادس بنتيجة 1-صفر.