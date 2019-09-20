ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

يوم 12 أكتوبر.. تونس تواجه الكامرون وديا بملعب رادس

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 12:21 م
Advertisements
يوم 12 أكتوبر.. تونس تواجه الكامرون وديا بملعب رادس
Advertisements
طباعة
مروى الجلاصي
 
Advertisements
أفادت الجامعة التونسية لكرة القدم على موقعها الرسمي على الانترنت، بأن المنتخب التونسي سيلاقي نظيره الكامروني في مباراة دولية ودية يوم 12 اكتوبر المقبل بملعب رادس، إنطلاقا من الساعة السادسة مساء بتوقيت تونس.

ويذكر بأن المنتخب التونسي لكرة القدم بقيادة اطاره الفني الجديد المتكون من منذر الكبير وعادل السليمي، كان قد انهزم أمام منتخب كوت ديفوار وديا (2/1)، مساء الثلاثاء 10 سبتمبر الجاري بمدينة « روان » الفرنسية.

وقد انتصر 'نسور قرطاج' قبل ذلك في مباراة ودية على منتخب موريتانيا، مساء الجمعة 06 سبتمبر، بملعب رادس بنتيجة 1-صفر.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
العدالة
-
x
17:20
-
أبها
الفيحاء
-
x
17:35
-
الوحدة
النصر
-
x
19:20
-
الحزم
السوبر المصري
الأهلي
-
x
20:00
-
الزمالك