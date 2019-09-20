رانيا يوسف vs مي عمر.. من هي نجمة الـ"ريد كاربت" في مهرجان الجونة السينمائي؟

"الريد كاربت تثير جنون الفنانات" هذا ما يحدث بالفعل في المهرجانات السينمائية المصرية، فتحرص حالياً الكثير من الفنانات على اختيار ملابس مثيرة للانتباه ولافته من أجل جذب الأنظار إليها، وصعودها إلى قمة التريند لتصبح حديث السوشيال ميديا.





كثيراً من النجمات ممن يلجأن لهذا الأسلوب ولكن أبرزهن على مدار عامين متتالين الفنانان "رانيا يوسف" و"مي عمر" فكل منهما حريص على ارتداء فساتين تثير الجدل حولها ، وتجذب الانتباه حتى بدا الأمر كأنه مباراة في استعراض الفساتين الجاذبة ولكن من يكسب منهما رهان الفوز.





فستان الصدر العاري

"لفت الانتباه" هو عادة الفنانة "رانيا يوسف"، وهذا العام لفتت الأنظار إليها على السجادة الحمراء في حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الجونة، وظهرت بفستان أخضر اللون مفتوح الصدر، خطفت به الأضواء.





ولكن تلك الإطلالة لم تكن موفقة بالنسبة لها، وعلق عليها خبراء الموضة موضحين أن اعتمدت هذا العام على إطلالة مثيرة ولكنها لم تكن موفقة، فكان الأفضل لها أن تختار فستان يليق بمنطقة الصدر.





كما علق مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على فستان "يوسف" أيضاً خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الزمالك اليوم"، قائلاً:" الفستان بقى تريند"، مشددًا أن مصر تعاني من محاولات عديدة لتدميرها وهدم استقرارها خلال الفترة الحالية.







