رانيا يوسف vs مي عمر.. من هي نجمة الـ"ريد كاربت" في مهرجان الجونة السينمائي؟
الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 12:06 م
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سارة وحيد
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"الريد كاربت تثير جنون الفنانات" هذا ما يحدث بالفعل في المهرجانات السينمائية المصرية، فتحرص حالياً الكثير من الفنانات على اختيار ملابس مثيرة للانتباه ولافته من أجل جذب الأنظار إليها، وصعودها إلى قمة التريند لتصبح حديث السوشيال ميديا.
كثيراً من النجمات ممن يلجأن لهذا الأسلوب ولكن أبرزهن على مدار عامين متتالين الفنانان "رانيا يوسف" و"مي عمر" فكل منهما حريص على ارتداء فساتين تثير الجدل حولها ، وتجذب الانتباه حتى بدا الأمر كأنه مباراة في استعراض الفساتين الجاذبة ولكن من يكسب منهما رهان الفوز.
فستان الصدر العاري
"لفت الانتباه" هو عادة الفنانة "رانيا يوسف"، وهذا العام لفتت الأنظار إليها على السجادة الحمراء في حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الجونة، وظهرت بفستان أخضر اللون مفتوح الصدر، خطفت به الأضواء.
ولكن تلك الإطلالة لم تكن موفقة بالنسبة لها، وعلق عليها خبراء الموضة موضحين أن اعتمدت هذا العام على إطلالة مثيرة ولكنها لم تكن موفقة، فكان الأفضل لها أن تختار فستان يليق بمنطقة الصدر.
كما علق مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على فستان "يوسف" أيضاً خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الزمالك اليوم"، قائلاً:" الفستان بقى تريند"، مشددًا أن مصر تعاني من محاولات عديدة لتدميرها وهدم استقرارها خلال الفترة الحالية.
العام الماضي كذلك وخلال مهرجان القاهرة السينمائي، العام الماضي، أثار "يوسف أيضاً" جدلًا واسعًا بسبب فستان أظهرها عارية تماماً من الخلف، وعلقت عليه «رانيا» أنه موضة حديثة تواكب طبيعة الحدث العالمي الذي يتابعه العالم، بينما انتقده النقاد ومصممو الأزياء لعدم مناسبته للذوق العام.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل أصدرت نقابة المهن التمثيلية المصرية، بيانا تتوعد فيه بالتحقيق مع من تراه «تجاوز» في حق المجتمع، وكادت أن تتعرض يوسف للمحاكمة لولا أنها خرجت واعتذرت للجمهور على الهواء مباشرة.
بطانة مي عمر
وفي منافسة الريد كاربت أيضاً اقتحمت الممثلة "مي عمر" السجادة الجريئة بالأطلالات الجريئة لها، التي جذبت الأنظار لها أيضاً، فبالأمس أطلت علينا "عمر" بفستان من تصميم مصمم الأزياء الشهير زهير مراد ما أثار الجدل حولها.
وظهر الفستان باللونين "البنفسجي وبه فتحه أعلى الفخد، ويمتزج الفستان في الخامات بين"الشيفون والجبير"، ما أثار ولفت الانتباه حيث تسائل الجمهور حول وجود بطانه للفستان من عدمها، واستشهد البعض بنفس نموذج فستان الفنانة "رانيا يوسف".
ولكن بمطالعة الصور، وضح الأمر فالفستان مبطن بالكامل ببطانة من نفس لون بشرة مي، ولكن مفصولة عن الفستان وكأنها طبقة من ضمن الطبقات المتطايرة.
فستان الأميرات
وخلال العام الماضي أيضاً، شاركت الفنانة مي عمر في مهرجان الجونة السينمائي، وظهرت في الافتتاح بفستان رمادى بذيل طويل مثل الأميرات.
واستعرضت "مي"، طول فستانها، على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، كما نشرت فيديو وصور مختلفة لها بالفستان.
وفضلت الفنانة مي عمر أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها وهو ما جعلها تزداد تألقا وتميزا، حيث تناغمت تسريحة شعرها مع شكل الفستان، وكذلك وفقت فى إختيار الماكياج الخاص بها فاختارت أحمر شفاه بسيط وكذلك الإكسسورات الخاصة لها كانت بسيطة ومميزة للغاية.
تلك الصورة لفتت الانتباه وجذبت أنظار الجمهور لها، حيث ظهرت وكانها أميرة على الريد كاربت، ما أثار إعجاب الجمهور.
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