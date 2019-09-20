بـ "عمود شيشة" ربة منزل تطعن ابنة زوجها في شبرا الخيمة 

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شهدت مدينة شبرا الخيمة، تجرد ربة منزل من مشاعرها وتعدت بقطعة معدنية "عمود شيشة" على ابنة زوجها طفلة بالصف الخامس الابتدائي، وتم نقل الطفلة إلى المستشفى مصابة بإصابات بالغة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.





تلقى اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد إسماعيل عبدالله مأمور قسم ثان شبرا الخيمة من مستشفى المطرية العام، بوصول الطفلة "شهد م ص" 12 عاما، طالبة بالصف الخامس الابتدائي مصابة بجرح نافذ بالبطن، واشتباه نزيف داخلي، وجرى حجزها للعلاج.





وانتقل المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثان شبرا إلى مكان الحادث، وتبين أن زوجة والد المصابة، "ز ر ح" 30 عاما، ربة منزل، تعدت على المجني عليها لتأديبها على قيامها بضرب ابنها (شقيق الطفلة من الأب)، وأثناء اختباء الطفلة منها أسفل سرير غرفة النوم، ضربتها بقطعة معدنية "عمود شيشة" وأحدثت إصابتها.





وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهمة، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة على النحو المبين دون قصد منها بإحداث إصابتها، وجرى التحفظ على القطعة المعدنية المستخدمة في الواقعة.





وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.



كما شهدت مدينة بنها، أمس إصابة شاب بجرح قطعي بالرقبة والشريان الوجهي في مشاجرة مع طالب ب'كتر' لقيامه بمعاكسة شقيقته أكثر من مرة حال سيرها بمنطقة سكنه.



تلقي اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، اخطارا من مأمور مركز شرطة بنها يفيد تلقيه اشارة من مستشفي بنها الجامعي بوصول أ ع ع 20 سنة حاصل علي دبلوم تجارة مصاب (جرح قطعي بالرقبة من الجهة اليسري والشريان الوجهي)، وتم حجزه لتلقي العلاج.





وبالانتقال والفحص وسؤال المصاب إتهم م س ع 16سنة طالب بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته بسلاح أبيض " كتر " علي أثر نشوب مشاجرة بينهما بسبب قيامه بمعاكسة شقيقة المتهم أكثر من مرة حال سيرها بمنطقة سكنها وفر هاربًا.





وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين وتم بارشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة " كتر " وتم التحفظ عليه،وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة وجارى تحرير المحضر اللازم.



وكان قد اصيب عامل دليفري وكهربائي بإصابات بالغه اثر تعدي عامل عليهما بسلاح أبيض " كتر" عندما عاتباه علي معاكسة شقيقة احد المجني عليهما في الشارع بالعبور،وجري نقل المصابين للمستشفي وتولت النيابة التحقيق.





تلقي اللواء طارق عجيز مدير امن القليوبية، إخطارا من العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائي بورود بلاغ لقسم شرطة العبور من الأهالى بحدوث مشاجرة ومصابان بناحية الحى التاسع دائرة القسم،وإنتقل اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية بالفحص تبين حدوثها بين كل من "طـــــرف أول "محمد ق ف عامل دليفرى مصاب بجروح قطعية بالوجه وتم نقله لمستشفى الدمرداش وحجزة لتلقى العلاج اللازم واحمد م ع كهربائي مصاب بجرح طعني نافذ بالبطن وأخر قطعي بالمعدة وجرح قطعي نافذ بالرقبة وقطع بعضلات ووريد الرقبة وجري نقله لمستشفى عين شمس التخصصي وحجزة لتلقى العلاج اللازم.



وطــــــرف ثان محمد س عامل وذلك لقيام الطرف الثاني بمعاكسة شقيقة الثانى من الطرف الاول أثناء سيرها بالطريق وحال قيام افراد الطرف الأول بمعاتبة الطرف الثاني حدثت بينهم مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام على أثرها المتهم بالتعدي على الطرف الأول بسلاح أبيض (كتر) محدثًا ما بهما من إصابات وفر هاربًا.





وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المبين وجري بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة (كتر)،وتم التحفظ عليه كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة،وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11088 جنح قسم العبور لسنة 2019.



واصيب فني ووالدته بجروح طعنية بسكين في مشاجرة مع اخرين بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال بقرية مرصفا التابعة لمركز بنها.





تلقي اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، اخطارا من مأمور مركز شرطة بنها من الأهالي بوجود مشاجرة ومصابين بناحية قرية مرصفا – دائرة المركز،وبالانتقال والفحص تبين حدوثها بين كل من طرف اول س ع م 40 سنة فني مصاب بجرح طعني اسفل البطن طوله 3سم وجرح تهتكي بالساعد الأيمن،ون م ق 64 سنة ربة منزل مصابه بجرح طعني اسفل الجانب الايسر طوله 4سم (والدة الأول).





وطرف ثاني ح ك م 55 سنة وم ح ك 18 سنة طالب (نجل الثالث)، وذلك بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال حدثت مشادة كلامية بين الطرفين،تطورت لمشاجرة قام علي اثرها المتهم الرابع بالتعدي علي الطرف الأول بسلاح ابيض ( سكين ) محدثًا اصابتهما المشار اليها.





وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط الطرف الثاني،وبمواجهتهما اقرا بارتكاب الواقعة وتم بإرشاد المتهم الرابع ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة عبارة عن سكين،وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



