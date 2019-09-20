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رسميًا.. الكشف عن ألوان قمصان الأهلي والزمالك في مباراة السوبر

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 11:10 ص
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رسميًا.. الكشف عن ألوان قمصان الأهلي والزمالك في مباراة السوبر
الأهلي والزمالك
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محمد علي
 
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أعلن اتحاد الكرة المصرية عن الألوان والقمصان التي سيلعب بها نادي الأهلي ونادي الزمالك مباراة القمة اليوم الجمعة الموافق 30 سبتمبر الجاري، في نهائي كأس السوبر المصري، والذي يقام على ملعب الجيش في مدينة برج العرب بالإسكندرية، وذلك بحضور نحو 10 الآف مشجع من الفريقين.

وتنطلق مباراة السوبر المصري اليوم بين الأهلي والزمالك في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبحسب ما ذكره الاتحاد المصري لكرة القدم، فإن النادي الأهلي سوف يخوض مباراة القمة، بألوانه الأساسية، وهي القميص الأحمر، والشورت الأبيض، والشراب الأحمر، في حين سيلعب نادي الزمالك مباراة السوبر اليوم ببعض التغيرات على الزي الرسمي لنادي الزمالك، حيث يرتدي لاعبو الزمالك، القمصان البيضاء والشورت الأزرق والشراب الأبيض.

وجاء الإعلان عن ألوان الفريفين في مباراة السوبر المصري بعد الاجتماع الفني بين مراقبي المباراة وبين مسؤولي الناديين من أجل الإتفاق على بعض الأمور الخاصة بالمباراة.

الجدير بالذكر، أن أخر مواجهة بين النادي الأهلي ونادي الزمالك كانت قد أنتهت بفوز المارد الأحمر بهدف نظيف سجله الظهير التونسي علي معلول، وذلك في مباراة الجولة الأخيرة من بطولة الدوري المصري في الموسم الماضي، والذي نجح المارد الأحمر في تحقيق لقبه بعد منافسة قوية مع الزمالك.

ويذكر أن الأهلي هو حامل الرقم القياسي في تحقيق بطولة السوبر المصري "10 مرات"، أخرها على حساب نادي المصري في النسخة الأخيرة، في حين فاز الزمالك باللقب 3 مرات، أخرهم على حساب الأهلي في موسم 2015-2016.
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