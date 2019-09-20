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الإسماعيلية تنجح في استضافة بطولة الجمهورية لكمال الأجسام تحت ١٧ عاما

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 10:58 ص
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الإسماعيلية تنجح في استضافة بطولة الجمهورية لكمال الأجسام تحت ١٧ عاما
كمال الأجسام
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الفجر الرياضي
 
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نجحت الإسماعيلية اليوم  في استضافة بطولة الجمهورية لكمال الأجسام تحت ١٧سنة بمشاركة أكثر من ٢٠٠ لاعبا يمثلون الأندية ومراكز الشباب المنضمين للاتحاد المصري لكمال الأجسام.

 

ومن جانبه أكد الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري لكمال الأجسام ورئيس الاتحادين العربي والإفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي أن بطولة الجمهورية لكمال الاجسام للناشئين الهدف منها انتقاء العناصر المتميزة والحاصلين علي المراكز الأولي للانضمام لصفوف المنتخب الوطني والذي يستعد لخوض العديد من البطولات القارية والدولية خلال الفترة المقبلة، مضيفا: "أنا حريص على حضورها شخصيا كي أرى أبنائي من الابطال الناشئين الذي ينتظرهم مستقبل باهر حيث أن مصر من الدول القليلة على مستوى العالم التي تحظى بإخراج أبطال في هذا السن الصغير وهو ما يضع مصر في مصاف دول العالم في هذه الرياضة".

 

وأوضح  المهندس سامي بشير المدير التنفيذي أنه تم وضع الشروط للاشتراك في البطولة وأرسلناها إلي أفرع الاتحاد علي مستوي الجمهورية وللعلم هذه البطولة تمنح ميزة هامة للاوائل بالبطولة درجات التفوق "الحافز الرياضي " وإعفاء شرط المجموع للالتحاق بكلية التربية الرياضية وخلال ساعات سيتم نشر نتائج البطولة.

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