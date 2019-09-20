تعرف على حكام الأسبوع الأول للدوري المصري الممتاز

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم تعيينات الحكام لمباريات الأسبوع الأول لمسابقة الدوري الممتاز على النحو التالي:





السبت 21 سبتمبر

- الجيش والمقاولون: محمد يوسف واحمد صلاح وخالد السيد ومبروك نبيل

-الجونة والاسماعيلي: ابراهيم نور واحمد توفيق وممدوح مصطفي ومحمود دسوقي

- بيراميدز وانبي: محمد معروف ويوسف البساطي واحمد لطفي ووليد عبد الرازق





الاحد ٢٢ سبتمبر

- اسوان والمقاصة: سعيد حمزة وعمر فتحي واسامة عبد اللطيف واحمد جمال

- الانتاج واف س مصر: احمد حمدي واحمد عطية ومحمود رضا ومحمد التابعي الغازي

- دجلة وطنطا: محمود بسيوني ومحمد عبد المجيد واحمد الفار واحمد عبدالله

- المصري والحدود: طارق مجدي شريف عبدالله ورجب محمد ووائل فرحان

ومن المقرر أن تعلن لجنة الحكام بقية تعيينات الأسبوع الأول لاحقا.





يذكر أن نجحت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال الغندور في التوصل لاتفاق مبدئي مع أحد الاتحادات الأوروبية لتوفير طاقم تحكيم لإداة مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري.









وحصلت لجنة الحكام باتحاد الكرة على موافقات شبه مؤكدة من بعض الاتحادات الأوروبية لتوفير طاقم للمباراة التي تقام يوم الجمعة المقبل رغم أن فكرة الحكم العربي كانت مطروحة للعبور بالأزمة.









ومن المقرر أن يتم الإعلان عن طاقم التحكيم؛ مساء اليوم الأربعاء أو صباح الغد؛ على أن يصلوا للقاهرة لإدارة المباراة المقرر لها مساء الجمعة".









وكان جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، أكد أنه الى الآن لم يتم الأستقرار على طاقم التحكيم الذي يدر لقاء السوبر و عن تخوفه من عدم القدرة على استقدام حكام اجانب للمباراة .