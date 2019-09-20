التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر 

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تنطلق في الساعة السابعة من مساء اليوم الجمعة الموافق 20 سبتمبر الجاري بتوقيت القاهرة مباراة السوبر المصري، بين النادي الأهلي، ونادي الزمالك، وذلك على أرضية ملعب الجيش في مدينة برج العرب بالإسكندرية، وبحضور أكثر من 10 الآف مشجع داخل مدرجات ملعب المباراة.



ويرغب كل فريق في أن يبدأ الموسم الكروي بتحقيق بطولة كأس السوبر المصري، وذلك من أجل الحصول على دفعة معنوية قوية قبل إنطلاق الموسم الجديد، خاصة عندما يكون تحقيق البطولة على حساب المنافس التاريخي.



تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة الزمالك



يؤكد بعض المتابعين، بأن تدريبات القلعة الحمراء في اليومين الأخيرين تحت قيادة مدرب الأهلي الجديد السويسري، رينية فايلر، قد كشفت بشكل كبير ملامح تشكيل نادي القرن في مباراة الزمالك، والذي من المتوقع بأن يأتي على النحو التالي ذكره:



حراسة المرمى: محمد الشناوي.



خط الدفاع: أحمد فتحي، محمود متولي، ياسر إبراهيم وعلي معلول.



خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي قفشة، أحمد الشيخ ورمضان صبحي.



خط الهجوم: مروان محسن.



تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة الأهلي في السوبر



خاض ميتشو العديد من المباريات مع القلعة البيضاء، حيث قاد الصربي النادي الأبيض في 6 مباريات حتى الآن، لذا فإنه من السهل أن تتوقع الطريقة والرسم التكتيكي، الذي سيلعب به الزمالك في مباراة السوبر اليوم أمام النادي الأهلي، ويتوقع أغلب المحللين أن يكون تشكيل الزمالك في مباراة الليلة على النحو التالي:



حراسة المرمى: محمد عواد.



خط الدفاع: المفاضلة بين عبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي، محمد عبد الغني، محمود علاء، حمدي النقاز.



خط الوسط: فرجاني ساسي، طارق حامد، أوباما، أشرف بن شرقي، شيكابالا.



خط الهجوم: مصطفى محمد.