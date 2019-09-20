"الطاقة المتجددة": لدينا تنوع في مزيج الطاقة.. والقطاع الخاص مقبل على المنافسة

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قال الدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن الطاقة الكهربائية في مصر أصبحت متوفرة بكثرة وبشكل يلبي احتياجات المواطنين، حيث أصبح هناك تنوع في مزيج الطاقة في مصر.



وأشار "الخياط"، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، إلى أن مصر تحرص وتعمل على الربط الإقليمي مع دول الجوار، وله بعدين إحدهما سياسي والآخر فني، فهناك ربط كهربائي بين مصر والسودان، ومصر ليبيا، ونعمل على الربط مع المملكة العربية السعودية.



وأوضح أن تبادل الطاقة بين الدول وبعضها يكون بعد وقت الذروة في مصر، ولا يكون هناك أي تأثير على البلدين، منوهًا بأن القطاع الخاص ينفذ نحو 32 مشروع في مجال الطاقة، لافتًا إلى أن جميع التمويلات التي تمت لمشروع محطة بنبان كانت من القطاع الخاص، ومؤسسات دولية لا تضع أي مخصصات مالية في أي مشروع إلا بعد التأكد من قدرة المقترض على السداد.



وأضاف أن القطاع الخاص قبل مشروع بنبان كان ينتظر الحكومة أن تعلن عن أي مشروع للمشاركة به، منوها بأن القطاع الخاص سواء الإقليمي أو المحلي أو دولي أصبح يتقدم لإنشاء مشروعات طاقة في مصر.



وتابع رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أنه بعد رفع الدفع عن أسعار الكهرباء ستكون أسعار الطاقة محددة وفقا لأسعار السوق، وهو ما سيساعد القطاع الخاص على المنافسة.