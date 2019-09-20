تفاصيل عودة عبير صبري للسينما بعد غياب 3 سنوات

بعد غياب 3 سنوات، ينتظر جمهور الفنانة عبير صبري عودتها لعالم السينما من خلال فيلم "اللى اختشوا ماتوا" والتي شاركت في بطولته برفقة عدد كبير من الممثلين منهم غادة عبد الرازق وهيدى كرم وسلوى خطاب وإيهاب فهمى ومروة عبد المنعم.





وقالت الفنانة عبير صبرى إنها تتعاون بالفعل في فيلم جديد مع المخرج مجدي أحمد علي، ليجمعها للمرة الثالث به، بعدما شاركت معه في فيلمين هما (البطل) والتى شاركت فيه مع النجم الكبير الراحل أحمد زكى والنجم مصطفى قمر، وفيلم (عصافير النيل) التي شاركت فى بطولته مع النجم فتحي عبد الوهاب.





ويعرض حاليا للفنانة عبير صبرى الجزء الثالث من مسلسل (نصيبي وقسمتك) حيث تشارك فى الحكاية الأولى بشخصية تحمل اسم "راوية"، وذلك فى حكاية تحمل اسم (براد شاى)، بعدما تم عرضها مؤخراً كأول حكايات المسلسل الذى سبق وحقق نجاحاً كبيراً على مدار الجزأين الماضيين.



