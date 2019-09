تايلور سويفت تكشف عن صلة تجمعها بشخصية "دانيريس تارجيريان"

وأوضحت تايلور في حوارها مع المجلة، أن سبب اعتبارها لوجود صلة بينها وبين هذه الشخصية الخيالية، هو الرغبة التي شاهدتها في شخصية دانيريس، في الحفاظ على القوة التي تمتلكها.







وقالت تايلور انها تحاول القيام بالشئ نفسه طوال الوقت، حيث ترغب دائما في تعزيز نجاحاها ومركزها كسيدة تتمتع بشهرة عالمية في ظل مجتمع ذكوري يحول دون ذلك.







وقالت تايلور ضمن تصريحاتها لمجلة Rolling Stone، انه بالمقارنة بين حياتها وتطور حياة دانيريس تارجيريان بالمسلسل، سنجد تقارب، إذا ما نظرت لبدايات مسيرتي الفنية التي شهدت قتالا لا يقل هوادة عن قتال دانيريس ومحاولتها للوصول للسسلطة.







وبالنظر لنهاية مسلسل صراع العروش، يمكن أن نضع مقارنة أخرى ذكرت تايلور أنها ترتبط بحياتها الشخصية بشكل وثيق، بإشارتها لأنه من السهل على المرأة أن تحقق النجاح، ومن الصعب أن تحافظ عليه، وهو ما ظهر في نهاية دانيريس تارجيريان المأساوية.





وضمن حوارها مع المجلة، وجهت تايلور التهنئة لصناع مسلسل صراع العروش، بحصده لنصيب الأسد من الترشحيات بجوائز إيمي التي تقام فعاليات دورتها رقم 71 فجر الإثنين المقبل.



وقد حظي الموسم الثامن من مسلسل صراع العروش، بنصيب الأسد من العدد الإجمالي للترشحيات بجوائز إيمي، بترشحه لـ 14 جائزة مختلفة.



وكانت الجوائز التي ترشح لها مسلسل "صراع العروش" كما يلي، جائزة "إيمي Emmy " لأفضل مسلسل درامي، وجائزة "إيمي Emmy "، لأفضل ممثل في دور رئيسي بمسلسل درامي، ترشح لها النجم كيت هارينجتون عن تجسيده لشخصية جون سنو.



وجائزة "إيمي Emmy "، لأفضل ممثلة بدور رئيسي بمسلسل درامي وترشحت لها النجمة إيمليا كلارك عن تجسيدها لشخصية "دانيريس تارجيريان" بالمسلسل.



وكذلك جائزة أفضل ممثل بدور مساعد بمسلسل درامي، وترشح لها "ألفي ألين" عن تجسيده لشخصية "ثيون جريجوي" بمسلسل صراع العروش.



والنجم بيتر دينكليج، الذي يترشح للجائزة نفسها عن تجسيده لدور تيريون لاينستر، والنجم نيكولاج كوستر، الذي ترشح للجائزة نفسها لتجسيده لدور "جيمي لاينستر".



ولجائزة أفضل ممثلة في دور مساعدة بمسلسل درامي، ترشحت من مسلسل صراع العروش النجمة "جويندولاين كريستي" عن تجسيدها لشخصية "بريان".



ولنفس الجائزة ترشحت النجمة "لينا هيدي" لتجسيدها لشخصية "سيرسي لاينستر"، والنجمة صوفي تيرنر التي ترشحت للجائزة نفسها عن تجسيدها لشخصية "سانسا ستارك"، والنجمة "ميساي ويليامز" التي ترشحت للجائزة نفسها عن تجسيدها لشخصية "آريا ستارك".



كما حظي مسلسل "صراع العروش" بترشح لجائزة أفضل إخراج بمسلسل درامي، وترشح للجائزة مخرج حلقة "The Iron Throne" من مسلسل صراع العروش وهو المخرج "ديفيد بينايوف"، ومخرج حلقة The Last of the Starks" وهو المخرج "ديفيد نتر".



ومخرج حلقة "The Long Night" من المسلسل، وهو المخرج "ميجيل سبوكنيك".



وفي جائزة أفضل تأليف أو كتابة نص تليفزيوني درامي، حصد مسلسل صراع العروش ترشحا للجائزة عبر حلقة "The Iron Throne" من الموسم الثامن، وترشح للجائزة الكاتبان "ديفيد بينيوف" و"دي بي وايز".



ويتضمن الحفل توزيع 27 جائزة بمختلف مجالات صناعة المحتوى التليفزيوني، من مسلسلات وبرامج، وتمثيل وإخراج وكتابة.



