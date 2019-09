إطلاق نار عشوائي في إحدى ضواحي واشنطن العاصمة وإصابة عددًا من الأشخاص (فيديو)

وقعت حادثة إطلاق نار عشوائي في إحدى ضواحي واشنطن العاصمة، منذ قليل، وعلى إثرها تم نقل عدة أشخاص إلى المستشفى في ضاحية كولومبيا هايتس، بحسب ما أفادته وسائل إعلام أميركية.

ونشرت إحدى المحطات التلفزيونية، صورا على حسابها على موقع تويتر تظهر فيه سيارات إسعاف تقوم بنقل الضحايا من من مكان الحادث في شارع 14 وكولومبيا إلى المستشفى.

Multiple people being taken to the hospital in Columbia Heights. @PoPville pic.twitter.com/JG9XG7Fchb