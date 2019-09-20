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أبرز أخبار التوك شو اليوم الخميس 19-9-2019.. خالد الجندي: دفن المصحف مع الميت إهانة لكتاب الله

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 12:46 ص
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أبرز أخبار التوك شو اليوم الخميس 19-9-2019.. خالد الجندي: دفن المصحف مع الميت إهانة لكتاب الله
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رقية جمال - هدى عبد الرازق - أمنية فوزي - كساب أحمد - نعيم يوسف

تناولت برامج "التوك شو" مساء الخميس، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.


"الأرصاد" تُحذر شبورة مائية كثيفة تصل لحد الضباب بهذه المناطق

وأضاف "عبد العال"، أن نسب الرطوبة المرتفعة إلى حد ما، تتسبب في ظهور الشبورة المائية الكثيفة التي تصل لحد الضباب خاصة على الطرق القريبة من المسطحات المائية والمناطق المنزرعة، مناشدًا قائدي السيارات على الطرق بعدم الحركة على الطريق والسير جانبًا، وتشغيل الأنوار الأمامية والخلفية حفاظًا على أرواح الجميع.


خالد الجندي: دفن المصحف مع الميت إهانة لكتاب الله (فيديو)

استنكر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤن الإسلامية، ما وصفه بالظاهرة المؤلمة والمحزنة المتمثلة في قيام البعض بدفن القرآن الكريم مع الميت بزعم أن المتوفي كان يحب القراءة في هذا المصحف، أو أنه ختم القرآن الكريم أكثر من مرة، قائلًا: "هذه إهانة لكتابة الله قد تصل للخلل في العقيدة".

وقالت الأميرة إسماعيل الضبع، خلال ظهورها بالفيديو: "أنا آسفة يا سعادة الرئيس، أنا آسفة يا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنت أبويا وإنت رئيسي".

أرملة الشهيد عادل رجائي تبكي على الهواء وتوجه رسالة لرجال الشرطة (فيديو)

ووجهت حديثها لرجال الشرطة، قائلة: "عايزة أقول كلمة لولادي رجال الشرطة البواسل من وزير الداخلية لأصغر جندي، بشكركم لثأركم لزوجي الشهيد، جيشنا وشرطتنا كلهم محترمين، والجيش والشرطة يبترون أي عنصر فاسد".

لأول مرة.. توفيق عكاشة يكشف سبب إيقاف أنس الفقي لبرنامجه في 2004

ونوه بأنه طالب في 2001 بإنشاء نقابة للإعلاميين، كاشفا أن أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق قد أوقف برنامجه في 2004 بسبب طلبه بإنشاء نقابة للإعلاميين، موضحا أنه طالب بهذا المطلب لهجوم الصحفيين على تقديم برامج تليفزيونية.

المصريون عن دعوات الإخوان: "عندنا أفضل رئيس.. ومش عايزين نرجع لنقطة الصفر"

وأشار مواطن آخر، إلى أن بمعاونة الجيش والشرطة ستستكمل مصر مسيرة الإصلاح والتنمية، وجماعة الإخوان جماعة "كدابة وعايزة تضيع الدولة"، وأضاف آخر، "إحنا شوفنا إيه من الإخوان غير المرار والخراب.. إحنا رئيسنا أفضل رئيس، ولما صدقنا الدنيا اتصلحت".

يجمع ويختبر في مصر.. تفاصيل إنشاء القمر الصناعي "سات 2" (فيديو)

قال المهندس أحمد يوسف، مدير مركز التشغيل الفضائي بوكالة الفضاء المصرية، إن الوكالة وقعت هذا الشهر، عقد لتصنيع القمر الصناعي سات 2 مع ممثل الحكومة الصينية.

تعرف على راتب أول مصري بالبرلمان الكندي وأغرب طلب قدم له (فيديو)

كشف المهندس شريف سبعاوي، أول مصري في برلمان أونتاريو الكندي، عن راتبه في البرلمان، قائلًا: "أحصل على 116 ألف دولار كندي قبل خصم الضرائب في العام، وأقوم بدفع ضرائب تقدر بـ40%، اللي بقفشهم في إيدي 60 ألف دولار كندي في العام".

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