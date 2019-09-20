محمد رمضان: مهرجان الجونة يرد على أعداء النجاح





أكد الفنان محمد رمضان، أن مهرجان الجونة السينمائي، أن مصر استعادت قوتها وفي تقدم وتطور مستمر.





وأوضح خلال حديثه لبرنامج "دي إم سي"، المذاع على قناة "دي إم سي"، أن مهرجان الجونة يرد على أعداء النجاح الذين يحاولون التأثير على عقول المصريين.





وأقيم مساء أمس، مهرجان الجونة فى دورته الثالثة ويستمر المهرجان حتى يوم ٢٧ من سبتمبر الجارى، و يحمل المهرجان شعار " سينما من أجل الإنسانية"، وذلك بمشاركة 39 دولة، و80 فيلمًا، و12 فيلمًا ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 أفلام ضمن مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة،و 23 فيلمًا في مسابقة الأفلام القصيرة،ويتولى المخرج مروان حامد رئاسة لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية القصيرة، والفنانة درة زروق ترأس عضوية لجنة التحكيم.





ويرأس المخرج خيري بشارة لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة،و تشاركه المنتجة والمخرجة الفلسطينية مي مصري، وافتتح المهرجان بفيلم " لما بنتولد"،وسوف يطرح للجمهور في دور العرض أكتوبر القادم، والفيلم من بطولة عمرو عابد وابتهال الصريطي وسلمى حسن ودانا حمدان، وحنان سليمان وسامح الصريطي، بسنت شوقي، أمير عيد، إنتاج وإخراج تامر عزت، بالإضافة إلى معتز عبد الوهاب مؤسس شركة "تيم وان" للإنتاج الفني، والفيلم من أول إنتاجات الشركة، وهو آخر ما قامت بكتابته السيناريست الراحلة نادين شمس التي توفيت عام 2014، و أحداثه تدور في إطار رومانسي خلال ثلاث قصص حب متنوعة، ويضم 9 أغنيات.







وقدم الفنان أكرم حسنى فى الافتتاح اغنية تحمل اسم "سيما"، وهى من كلمات وألحان أكرم حسنى، وتوزيع موسيقى وماستر صوتى هانى محروس، وحرصت إدارة المهرجان على اختيار المطرب "أبو" لتقديم أغنية حفل ختام المهرجان يوم 27 سبتمبر التى تحمل اسم "حبيبى يا ليل" كلمات وألحان "أبو" وتوزيع روبرت كمال، تعد المرة الثانية التى يشارك فيها "أبو" بأغنية فى المهرجان، حيث سبق وقدم أغنية "3 دقات" مع الفنانة يسرا.



