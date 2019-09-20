أول تعليق من النحاس بعد رفضه الانضمام لجهاز المنتخب

علق عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب على رفضه الانضمام لجهاز المنتخب الوطني بعد الإعلان عن تولي حسام البدري مهمة المدير الفني في الساعات الماضية.









وقال النحاس في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر :"رفضي لتولي منصب المدرب العام للمنتخب ليس غرور وأتمنى التوفيق للجهاز الفني للمنتخب".







واختتم النحاس تصريحاته قائلاً :"مباراة السوبر صعبة والفريقين استعدوا جيدا للمباراة تحديداً على مستوى الأجهزة الفنية وهي مباراة خارج التوقعات ومن سيكون الأكثر هدوءا هو الذي سيفوز بالمباراة".









وكان اسم النحاس قد طرح على طاولة اتحاد الكرة أكثر من مرة في الفترة الماضية إلا أنه فضل عدم قبول المهمة متمسكاً بالتواجد مع فريقه المقاولون العرب لاستمرار التجربة في الدوري.









وتمسك حسام البدري المدير الفنى الجديد للمنتخب بتعيين طارق سليمان مدرب للحراس فى الجهاز الجديد الذى يتم تشكيله للمنتخب الوطنى والذى سيقود الغراعنة خلال المرحلة المقبلة.