حالة الطقس اليوم الجمعة 20/9/2019 في مصر.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الجمعة الموافق 20 سبتمبر 2019 في مصر، حيث أوضحت الأرصاد أن يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، ويشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة في النهار وطقس لطيف في الليل.





وأشارت " الأرصاد" ، إلى أن الرؤية ستقل في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال مصر، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، وتكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق جنوب البلاد، كما تواصل الرياح نشاطها على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى أضراب في الملاحة البحرية.





وأصدرت الأرصاد بيانًا مفصلًا عن درجات الحرارة اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2019 في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، ونشرت أيضًا درجات الحرارة في العواصم العربية ودرجات الحرارة في بعض العواصم الأجنبية، وفيما يلي ثلاثة جداول بدرجات الحرارة اليوم في مصر وبعض العواصم العربية والأجنبية.