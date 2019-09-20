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حالة الطقس اليوم الجمعة 20/9/2019 في مصر.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 12:00 ص
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حالة الطقس اليوم الجمعة 20/9/2019 في مصر.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة
صورة أرشيفية
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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الجمعة الموافق 20 سبتمبر 2019 في مصر، حيث أوضحت الأرصاد أن يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، ويشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة في النهار وطقس لطيف في الليل.

وأشارت "الأرصاد"، إلى أن الرؤية ستقل في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال مصر، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، وتكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق جنوب البلاد، كما تواصل الرياح نشاطها على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى أضراب في الملاحة البحرية.

وأصدرت الأرصاد بيانًا مفصلًا عن درجات الحرارة اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2019 في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، ونشرت أيضًا درجات الحرارة في العواصم العربية ودرجات الحرارة في بعض العواصم الأجنبية، وفيما يلي ثلاثة جداول بدرجات الحرارة اليوم في مصر وبعض العواصم العربية والأجنبية.

درجات الحرارة اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2019 في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية

المدينةالصغرىالعظمى
القاهرة2333
شبين الكوم2333
طنطا2232
دمنهور2231
الإسكندرية2129
بلطيم2229
مطروح1828
السلوم2029
سيوة1833
بورسعيد2429
دمياط2328
الزقازيق2133
الإسماعيلية2034
السويس2234
العريش2330
رفح2130
رأس سدر2433
نخل1833
نويبع2536
طابا2433
كاترين2435
الطور2633
شرم الشيخ2937
الغردقة2637
مرسى علم2835
الفيوم2334
بني سويف2334
المنيا2335
أسيوط2335
سوهاج2437
قنا2441
الأقصر2541
أسوان2643
أبو سمبل2641
الوادي الجديد2537
شلاتين2737
أبو رماد2636
حلايب2934
رأس حدربة2833

درجات الحرارة اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2019 في العواصم العربية

المدينةالصغرىالعظمى
مكة المكرمة3046
المدينة المنورة2644
الرياض2441
المنامة3037
أبوظبي3041
الدوحة2937
الكويت2444
دمشق1538
بيروت2530
عمان1733
القدس1929
غزة2230
بغداد2543
مسقط2832
صنعاء1228
الخرطوم2940
طرابلس2432
تونس2330
الجزائر2027
الرباط1524
نواكشوط2631

درجات الحرارة اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2019 في بعض العواصم الأجنبية

المدينةالصغرىالعظمى
بكين1627
كوالالمبور2433
طوكيو1926
أثينا1826
روما1326
باريس1123
مدريد1628
برلين0916
لندن1320
مونتريال1624
موسكو0211
نيويورك1726
واشنطن1428

بيان الأرصاد بحالة الطقس اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2019 في مصر ودرجات الحرارة اليوم في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية وبعض العواصم الأجنبية والعربية:
حالة الطقس اليوم الجمعة 20/9/2019 في مصر.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة
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