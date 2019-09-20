خبير أمني: الهدف من الشائعات هو تكسير مجموعة بشرية دون حرب حقيقية (فيديو)

قال اللواء محمود منصور، الخبير الأمني، ومؤسس جهاز المخابرات القطرية، إن الهدف من الشائعات بشكل عام، هو تكسير مجموعة بشرية دون حرب حقيقية، لافتَا إلى أن الشائعات وسيلة سهلة رخيصة ومن خلالها قد يتم محاربة دول، بدلًا من الدخول في حرب تقليدية مباشرة.





وتابع الخبير الأمني، خلال حواره مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن إسرائيل بعدما هُزمت في حرب 1973 تعلمت عدم الدخول في حرب مرة أخرى مع مصر، معقبًا: "إسرائيل اتعلمت من حرب أكتوبر ما تعملش رجالة تاني، ولكن يحاربوا مصر من خلال الشائعات، ويسير على نهجم قطر وتركيا والإخوان".





وتابع أن اسرائيل وإذاعة البي بي سي البريطانية وصوت أمريكا لم تشن حريًا على مصر أثناء حرب اكتوبر بمثل البشاعة التي تحدث من 14 قناة معادية ممولة من أمير قطر تميم بن حميد، معقبًا: "الواد اللي اسمه تميم دا بيسرق فلوس الشعب القطري".





ولفت إلى أن الهدف من الشائعات هو اسقاط الحكومة في مصر، معقبًا: " عايزن الحكومة تقول احنا فشلنا وهنرح، فاكرين إن الشعب المصري زي أي شعب، لم يتذوقوا مرارة الشعب المصري عشان يتوباو عن جهلهم".



