لأول مرة.. رانيا علواني تتحدث عن أزمتها مع جماهير الأهلي

عقبت رانيا علواني عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، على حالة الضجة التي أثارتها على "السوشيال ميديا"، مشيرة إلى أن في لحظة معينة كانت يجب أن تنسحب من النقاش مع الجمهور بعد وصول الأمر لمنطقة معينة.









وأشارت "علواني"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أنها سبب انفعالها هو اساءة استخدام الألفاظ، لافتة إلى أنه تم إنشاء آلاف الحسابات المزيفة باسمها لتداول كلام على لسانها، معقبة: "روحت بلغت عن الأكونتات المزيفة.. ضيعت 4 أيام في الحوار ده".









وأضافت "علواني"، أن الجمهور ترجم تصريحها بشكل سلبي حين قلت أنني أخطأت، موضحة أنها استفادت من هذا الموقف أنها ستشجع كافة الألعاب، ولن ترد على الإساءات، واصفة تجربتها مع موقع "تويتر" بالسيئة.









واعتبرت عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن وسائل التواصل الاجتماعي سلاح ذو حدين لأنها تبرز إنجازات اللاعبين من جهة، وتشتت تفكيرهم من جهة أخرى، موضحة أنها لا يمكنها أن تتنازل عن أي دور تقوم به حاليا فهى طبيبة أمراض نساء وتوليد ولن تتخلى عن الطب، والرياضة بالنسبة لها أمر أساسي.







