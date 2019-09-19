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أول رد من مورينيو بعد خسارة ريال مدريد من باريس سان جيرمان

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 11:04 م
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أول رد من مورينيو بعد خسارة ريال مدريد من باريس سان جيرمان
مورينيو
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أحمد عصام
 
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تعرض فريق ريال مدريد الإسباني لهزيمة ثقيلة من نظيره فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكشفت بعض التقارير الإسبانية إن مورينيو هو اسعد شخص بعد خسارة ريال مدريد واقتراب المدرب الفرنسي زين الدين زيدان من الرحيل عن تدريب الريال خلال الفترة المقبلة.

ويأمل جوزيه مورينيو في قيادة تدريب ريال مدريد خلال الفترة المقبلة والعودة مرة أخرى إلى السانتياجو برنابيو، وكان ذلك واضحا من خلال بعض التصريحات له في الفترة الأخيرة بعد رحيله عن تدريب مانشستر يونايتد.

ورحل جوزيه مورينيو عن تدريب مانشستر يونايتد خلال منتصف الموسم الماضي بعد النتائج السيئة التي حققها مع النادي الإنجليزي، وتولي أولي جونار سولشاير قيادة تدريب الفريق خلفا له.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 8 نقاط بعد 5 جولات من بداية الليجا.

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