خبير عسكري سوداني: الخرطوم في حاجة للاستفادة من تجربة مصر بعد الثورة (فيديو)
الخميس 19/سبتمبر/2019 - 11:03 م
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كساب أحمد
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قال الفريق أول ركن محمد بشير سليمان، الخبير العسكري السوداني، إن زيارة رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك لمصر، تأتي في إطار العلاقات الأزلية التي تربط الشعبين السوداني والمصري، والمصالح المشتركة بين البلدين، خاصة أن الخرطوم تمر بمرحلة شديدة الخصوصية في التاريخ، بعد الثورة الشعبية التي خلعت النظام السابق.
وتابع الخبير العسكري السوداني، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "ten"، مساء الخميس، أن زيارة رئيس الوزراء السودان عبد الله حمدوك لمصر، ستشمل التشاور حول مستقبل الدولتين والمنطقة الإقليمية بالكامل سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا، لافتَا إلى أن السودان الآن في حاجة لعون من أشقائه، خاصة من مصر لإعادة ترتيب أوضاعه الداخلية ومعالجة مشاكلة السياسية والاقتصادية وبناء علاقات قائمة على أسس ومعاير المصالح المشتركة بين جميع الاطراف.
ولفت إلى أن مصر لها دور في دعم وتحقيق السودان في الخرطوم، وبناء المعالجات والطريق السليم في مستقبل السودان المرحلة المقبلة، مضيفًا أن السودان في حاجة للاستفادة من تجربة مصر بعد الثورة في معالجة الأوضاع الاقتصادية، خاصة أن المشكلة الاقتصادية كانت أحد أسباب ثورة الشعب السوداني.
وأشار الخبير العسكري السوداني، إلى أن هذه المرحلة هي مرحلة أخذ الافكار والتجارب من الآخرين لإعداد معاجلة علمية منهجية سليمة لقضية الاقتصاد السودان، لإنقاذ الاقتصاد السوداني من الازمة التي يعاني بها، وبناء اقتصادي سوداني قومي بعد أعادة هيكلته.
وتابع الخبير العسكري السوداني، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "ten"، مساء الخميس، أن زيارة رئيس الوزراء السودان عبد الله حمدوك لمصر، ستشمل التشاور حول مستقبل الدولتين والمنطقة الإقليمية بالكامل سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا، لافتَا إلى أن السودان الآن في حاجة لعون من أشقائه، خاصة من مصر لإعادة ترتيب أوضاعه الداخلية ومعالجة مشاكلة السياسية والاقتصادية وبناء علاقات قائمة على أسس ومعاير المصالح المشتركة بين جميع الاطراف.
ولفت إلى أن مصر لها دور في دعم وتحقيق السودان في الخرطوم، وبناء المعالجات والطريق السليم في مستقبل السودان المرحلة المقبلة، مضيفًا أن السودان في حاجة للاستفادة من تجربة مصر بعد الثورة في معالجة الأوضاع الاقتصادية، خاصة أن المشكلة الاقتصادية كانت أحد أسباب ثورة الشعب السوداني.
وأشار الخبير العسكري السوداني، إلى أن هذه المرحلة هي مرحلة أخذ الافكار والتجارب من الآخرين لإعداد معاجلة علمية منهجية سليمة لقضية الاقتصاد السودان، لإنقاذ الاقتصاد السوداني من الازمة التي يعاني بها، وبناء اقتصادي سوداني قومي بعد أعادة هيكلته.
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