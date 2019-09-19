البورصة الأمريكية تغلق على تباين في أول الجلسات بعد خفض اسعار الفائدة

أغلقت البورصة الأوربية على تباين في المؤشرات بنهاية التعاملات اليوم الخميس، أول الجلسات بعد إعلان الإحتياطي الفيدرالي خفض اسعار الفائدة، مع تجاذب السوق بين مكاسب لمايكروسوفت وهبوط في أسهم أبل.





وخسر مؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول 52.29 نقطة، أو 0.19%، إلى 27094.79 نقطة بينما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 0.06 نقطة، أو 0.00%، ليغلق عند 3006.79 نقطة، وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 5.49 نقطة، أو 0.07%، إلى 8182.88 نقطة.



