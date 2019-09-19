حالة واحدة تجعل فان دايك يرحل عن صفوف ليفربول

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ارتبط اللاعب الهولندي فيرجل فان دايك لاعب فريق ليفربول الإنجليزي بالرحيل عن صفوف الريدز خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة والانضمام إلى الدوري الإسباني.



وقال شاكا هيسلوب حارس مرمى وست هام يونايتد السابق، إن فان دايك قد يرحل عن صفوف ليفربول في حال تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، مؤكدا أنه سيرغب في خوض تحدي جديد بعض تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا والبريميرليج.



ويرغب فريقي ريال مدريد وبرشلونه في التعاقد مع مدافع فريق ليفربول في الفترة المقبلة، بعد الأداء الكبير الذي يقدمه الهولندي في المواسم الأخيرة مع الريدز.



وسيتنافس الثنائي على ضم فان دايك لتدعيم دفاعات الفريقين، وكان قد جلب الريدز المدافع الهولندي من فريق ساوثهامبتون بمبلغ قيمته 75 مليون يورو.



وفاز فيرجيل فان دايك بجائزة أفضل لاعب في أوروبا للموسم الماضي، وأيضا سيكون من ضمن أبرز المرشحين لجائزة البالون لدور لموسم 2019، والتي ستعلن عن فائزها خلال شهر يناير القادم.