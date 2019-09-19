أرملة الشهيد عادل رجائي تبكي على الهواء وتوجه رسالة لرجال الشرطة

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قالت الكاتبة الصحفية سامية زين العابدين، أرملة الشهيد العميد عادل رجائي، إنها سجدت شكر لله عندما سمعت خبر القضاء على قاتل زوجها الشهيد، متابعة: "ارتباطي بعادل زوجي ليس ارتباط زوج وزوجة، ولكن قصة حب غريبة اختارنا بعض مرتين؛ مرة لما اتجوزنا بعض، ومرة لما الأطباء قالوا لازم تنفصلوا علشان كل واحد يعرف يخلف، ومع ذلك اختارنا بعض".



وأشارت "زين العابدين"، خلال حوارها مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار" مساء اليوم الخميس، إلى أنها تكتب كتابًا عنه، حتى تسجل كل شيء إنساني في حياته، لافتة إلى أن الشهيد كان يدعو بأن يكتب الله الشهادة له أثناء العمرة، معلقة: "قولتله إنت عايز تحرق قلبي، وبتدعي بالشهادة ليه هو إحنا في حالة حرب، قالي يا عبيطة ده أنا هاخدك من إيدك للجنة".



ووجهت حديثها لرجال الشرطة، قائلة: "عايزة أقول كلمة لولادي رجال الشرطة البواسل من وزير الداخلية لأصغر جندي، بشكركم لثأركم لزوجي الشهيد، جيشنا وشرطتنا كلهم محترمين، والجيش والشرطة يبترون أي عنصر فاسد".



وأشارت إلى أن نشر الفيديوهات المسيئة يؤثر على نفسية أبناء وزوجات شهداء الجيش والشرطة، وبكت على الهواء، موجهة حديثها لمن يعيدون نشر الفيديوهات التي ينشرها أعداء مصر، قائلًا: "بنموت ألف مرة إنتوا بتعملوا شير لفيديوهات تنال من بلدنا وجيشنا وشرطتنا، الفيديوهات دي بتدبح أهالي الشهداء، إنتوا بتقتلونا إحنا أسر الشهداء 100 مرة، وبتقتلوا كل شهيد استشهد، حرام عليكم تبوظوا كل مجهود الدولة المصرية، وتدوا فرصة لأعدائنا".



